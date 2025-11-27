  • пʼятниця

    28 листопада, 2025

  • 10.1°
    Туман

    Миколаїв

  • 28 листопада , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 10.1° Туман

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴215 млн податку на нерухомість

Миколаївщина отримала понад 215 млн грн податку на нерухомість. Ілюстративне фото: «МикВісті»Миколаївщина отримала понад 215 млн грн податку на нерухомість. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Місцеві бюджети Миколаївщини за десять місяців цього року отримали понад 215 мільйонів гривень податку на нерухомість.

Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.

Сума надходжень зросла на 15,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року — це майже 29 мільйонів гривень додаткових коштів.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Найбільшу частину надходжень забезпечили юридичні особи, які перерахували понад 133 мільйони гривень — на 14% більше, ніж торік. Фізичні особи сплатили 82 мільйони гривень, що на 17,6% або на понад 12 мільйонів гривень більше, ніж у січні–жовтні 2024 року.

Зазначається, що податок на нерухомість формує 2,3% усіх надходжень місцевих бюджетів області.

У податковій нагадали, що для фізичних осіб цей податок нараховують на площу, яка перевищує встановлені норми: 60 метрів квадратних для квартир, 120 — для житлових будинків і 180 — для різних типів житлової нерухомості разом. Ставку визначають органи місцевого самоврядування, але вона не може бути більшою ніж 1,5% від мінімальної зарплати за кожен квадратний метр.

Раніше повідомлялось, що за дев’ять місяців 2025 року до місцевих бюджетів Миколаївської області надійшло 180,6 мільйона гривень податку на нерухоме майно.

Читайте також статтю «МикВісті»: «Оренда однокімнатної квартири в Миколаєві за рік подорожчала на 1 тисячу гривень».

Останні новини про: Миколаївщина

У Новій Одесі через ремонт мереж можливе тимчасове відключення газу
Три молоді дослідниці із півдня України отримали президентські гранти на дослідження у 2026 році
По 7 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики
Реклама

Читайте також:

новини

Три молоді дослідниці із півдня України отримали президентські гранти на дослідження у 2026 році

Світлана Іванченко
новини

«Я комісії довіряю, там і муха не пролетить», — Сєнкевич похвалив роботу комісії з питань ЖКГ

Ірина Олехнович
новини

«Є депутати, які свідомо зривають засідання»: у Миколаєві обговорили переформатування комісій міськради

Анна Гакман
новини

Вичерпали мандат довіри виборців, — Ільюк заявив про кризу в роботі Миколаївської міськради

Анна Гакман
новини

Афіша тижня у Миколаєві: прем’єри, концерти та кінопокази

Марія Хаміцевич
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

По 7 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики
Три молоді дослідниці із півдня України отримали президентські гранти на дослідження у 2026 році
У Новій Одесі через ремонт мереж можливе тимчасове відключення газу

НАБУ і САП прийшли з обшуками до Єрмака, — медіа

По 7 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики

Обстріл Миколаївщини: 11 атак FPV-дронами по Очаківській громаді