Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴215 млн податку на нерухомість

Миколаївщина отримала понад 215 млн грн податку на нерухомість. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Місцеві бюджети Миколаївщини за десять місяців цього року отримали понад 215 мільйонів гривень податку на нерухомість.

Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.

Сума надходжень зросла на 15,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року — це майже 29 мільйонів гривень додаткових коштів.

Найбільшу частину надходжень забезпечили юридичні особи, які перерахували понад 133 мільйони гривень — на 14% більше, ніж торік. Фізичні особи сплатили 82 мільйони гривень, що на 17,6% або на понад 12 мільйонів гривень більше, ніж у січні–жовтні 2024 року.

Зазначається, що податок на нерухомість формує 2,3% усіх надходжень місцевих бюджетів області.

У податковій нагадали, що для фізичних осіб цей податок нараховують на площу, яка перевищує встановлені норми: 60 метрів квадратних для квартир, 120 — для житлових будинків і 180 — для різних типів житлової нерухомості разом. Ставку визначають органи місцевого самоврядування, але вона не може бути більшою ніж 1,5% від мінімальної зарплати за кожен квадратний метр.

Раніше повідомлялось, що за дев’ять місяців 2025 року до місцевих бюджетів Миколаївської області надійшло 180,6 мільйона гривень податку на нерухоме майно.

