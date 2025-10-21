Бюджети Миколаївщини отримали понад ₴180 млн податку на нерухомість

Миколаївщина отримала понад ₴180 млн податку на нерухомість. Ілюстративне фото: «МикВісті»

За дев’ять місяців 2025 року до місцевих бюджетів Миколаївської області надійшло 180,6 мільйона гривень податку на нерухоме майно.

Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, це на 28,5 мільйона гривень більше, ніж торік.

Основну частину надходжень перерахували юридичні особи — власники об’єктів нерухомості: 108,1 мільйона гривень, що на 18,4% (16,8 мільйона гривень) більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Фізичні особи перерахували до місцевих бюджетів 72,5 мільйони гривень, що на 19,3% (11,8 мільйони гривень) більше, ніж торік.

У податковій нагадують, що всі надходження від податку на нерухоме майно повністю спрямовуються до місцевих бюджетів. Ставку податку визначає місцева влада, враховуючи тип житла та його розташування.

У 2025 році громадяни сплачують податок за звітний 2024 рік. А саме, фізичні особи-власники:

квартир площею понад 60 кв. м;





будинків площею понад 120 кв. м;





різних типів житла (зокрема часток) загальною площею понад 180 кв. м