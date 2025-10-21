  • вівторок

    21 жовтня, 2025

  • 11.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 21 жовтня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 11.6° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Бюджети Миколаївщини отримали понад ₴180 млн податку на нерухомість

Миколаївщина отримала понад ₴180 млн податку на нерухомість. Ілюстративне фото: «МикВісті»Миколаївщина отримала понад ₴180 млн податку на нерухомість. Ілюстративне фото: «МикВісті»

За дев’ять місяців 2025 року до місцевих бюджетів Миколаївської області надійшло 180,6 мільйона гривень податку на нерухоме майно.

Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, це на 28,5 мільйона гривень більше, ніж торік.

Основну частину надходжень перерахували юридичні особи — власники об’єктів нерухомості: 108,1 мільйона гривень, що на 18,4% (16,8 мільйона гривень) більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Фізичні особи перерахували до місцевих бюджетів 72,5 мільйони гривень, що на 19,3% (11,8 мільйони гривень) більше, ніж торік.

У податковій нагадують, що всі надходження від податку на нерухоме майно повністю спрямовуються до місцевих бюджетів. Ставку податку визначає місцева влада, враховуючи тип житла та його розташування.

У 2025 році громадяни сплачують податок за звітний 2024 рік. А саме, фізичні особи-власники:

  • квартир площею понад 60 кв. м;

  • будинків площею понад 120 кв. м;

  • різних типів житла (зокрема часток) загальною площею понад 180 кв. м

Читайте також статтю «МикВісті»: «Оренда однокімнатної квартири в Миколаєві за рік подорожчала на 1 тисячу гривень».

Останні новини про: Бізнес та економіка

Миколаївська міськрада пропонує звільнити частину орендарів від плати за комунальне майно під час війни
На Миколаївщині кількість оголошень продажу квартир зросла на 21%, — аналітика
Миколаївщина купує втричі більше, ніж продає: зовнішня торгівля регіону у цифрах
Реклама

Читайте також:

новини

«Репортери без кордонів» номінували МикВісті на премію «Свобода преси»

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині кількість оголошень продажу квартир зросла на 21%, — аналітика

Світлана Іванченко
новини

Суд відмовив прокуратурі у відстороненні директора миколаївського КП, де розслідується корупція на вуличному освітленні

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївська міськрада пропонує звільнити частину орендарів від плати за комунальне майно під час війни

Аліна Квітко
новини

Віцемер Очакова здивований, що у Миколаєві сесії онлайн: «Це неповага до виборців»

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Бізнес та економіка

Миколаївщина купує втричі більше, ніж продає: зовнішня торгівля регіону у цифрах
На Миколаївщині кількість оголошень продажу квартир зросла на 21%, — аналітика
Миколаївська міськрада пропонує звільнити частину орендарів від плати за комунальне майно під час війни

Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 3 лютого 2026 року

На Миколаївщині кількість оголошень продажу квартир зросла на 21%, — аналітика

3 години тому

Головне сьогодні