Українці витрачають на оренду більш ніж половину свого доходу, — ООН

Фото: архів «МикВісті»Українці витрачають на оренду більш ніж половину свого доходу. Фото: архів «МикВісті»

На четвертий рік повномасштабної війни Україна переживає «безпрецедентну житлову кризу». Українці, які залишилися в країні, витрачають на оренду понад половину свого доходу.

Про це йдеться у звіті Міжнародної організації з міграції (МОМ) ООН.

Унаслідок російської агресії в Україні зруйновано понад 236 тисяч будівель, ще понад 2,5 мільйона — близько 10% житлового фонду — зазнали пошкоджень або стали непридатними для проживання.

У МОМ дійшли висновку, що дефіцит муніципального житла, недостатньо регульований ринок і міграція населення створили серйозний тиск на доступність житла.

За оцінками ООН, близько 10,6 мільйона українців були змушені покинути свої домівки — майже чверть довоєнного населення країни. Більшість із них виїхали за кордон.

Дві третини із 3,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб, які залишилися в Україні, мають труднощі з оплатою нового житла. Багато родин вичерпали свої заощадження та змушені витрачати 50% і більше свого доходу на оренду.

Нагадаємо, Миколаїв залишається серед українських міст, де житло найдешевше. За останні пів року ціни на квартири майже не змінилися, а оренда — знизилась. Натомість у західних регіонах, зокрема у Львові та на Закарпатті, вартість житла значно зросла.

новини

Мер Первомайська, якого підозрюють у недостовірному декларуванні ₴5,3 млн, представив громаду на міжнародній конференції з відбудови у Варшаві

Аліса Мелік-Адамян
новини

Лісівники оголосили тендери на майже ₴25 млн для засіву 979 га льоном і соняшником на Миколаївщині

Аліна Квітко
новини

У Південноукраїнську планують відремонтувати три ліфти: витратять понад ₴1,8 млн

Анна Гакман
новини

«Дні світла»: фотовиставку про визволення Херсона представили на Миколаївщині

Даріна Мельничук
новини

«Знали про треш, який відбувався, і нічого не робили», — директор НАБУ заявив, що усім силовикам були відомі схеми в енергетиці

Аліса Мелік-Адамян
У Миколаївській облраді тестують придбану систему голосування з ідентифікацією кожного депутата

«Дні світла»: фотовиставку про визволення Херсона представили на Миколаївщині

4 години тому

«Ми їхали на жигулі, дрон погнався за нами». Як розслідують ворожі FPV-удари по цивільним на Миколаївщині?

Юлія Бойченко

