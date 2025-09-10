Туристичний збір в Україні за півроку сягнув ₴142,6 млн — Миколаїв отримав лише ₴810 тис

Тилігульський лиман. Фото: «МикВісті»

У першій половині 2025 року регіони України зібрали рекордні 142,6 мільйона гривень туристичного збору. Це на третину більше, ніж у 2024 році, і майже вдвічі більше, ніж у 2021 році. Водночас Миколаїв опинився серед регіонів із найнижчим показником — всього ₴810 тисяч.

Про це повідомляють дані Опендатабот.

Надходження від туристів у цьому році майже рівномірно формувалися великим бізнесом і малими підприємцями: 55% сплатили готелі та великі заклади розміщення, а 45% — власники квартир, садиб та невеликих туристичних об’єктів.

Регіони за сумою сплаченого туристичного податку. Фото: Опендатабот

Найбільші надходження за цей час отримали Київ (33,6 мільйони гривень), Львівщина (26,6 мільйони гривень) та Івано-Франківщина (22,1 мільйони гривень), разом забезпечивши 58% всіх надходжень від туристичного збору.

Миколаїв опинився серед регіонів із найнижчим показником — всього ₴810 тисяч. Найменше збору, за наявними даними, сплачено на Чернігівщині — 770 тисяч гривень.

Сума сплаченого туристичного збору по рокам. Фото: Опендатабот

Водночас варто наголосити, що ці дані не є остаточними, оскільки розпал туристичного сезону та більші надходження податків очікуються у другому півріччі.

Туристичний збір — це додатковий податок, який сплачують гості, зупиняючись у готелі, хостелі чи орендуючи житло для відпочинку. Сума коливається від кількох десятків гривень для українців до кількох сотень для іноземців. У 2025 році максимальна ставка становить 40 гривень для внутрішніх туристів і 400 гривень для іноземців.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що торік Миколаївщина отримала від туристичного збору ₴1,5 мільйона гривень.