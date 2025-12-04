В Одесі директор дельфінарію «Немо» отримав домашній арешт через незаконне будівництво на Ланжероні

В Одесі заарештували директора дельфінарію «Немо» у справі про багаторічне самовільне будівництво на пляжі Ланжерон. Ілюстративне фото: Wikipedia

В Одесі заарештували директора дельфінарію «Немо» у справі про багаторічне самовільне будівництво на пляжі Ланжерон. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту до 26 січня 2026 року.

Про це свідчить ухвала Приморського районного суду Одеси.

Приморська окружна прокуратура розслідує кримінальне провадження, відкрите 15 серпня 2025 року за фактом незаконного зайняття землі та самовільного будівництва (частина 2 статті 197-1 КК України).

Розслідування розпочали після скарги директора ГО «Захист жителів міста Одеси», який заявив про встановлення на Ланжероні тимчасових і капітальних споруд без будь-яких дозволів.

Слідство встановило, що з травня 2018 по жовтень 2025 року група осіб за участі директора ТОВ «Нерум», компанії, яка управляє дельфінарієм і готельним комплексом «Немо» — самовільно забудовувала комунальну земельну ділянку площею 823 метрів квадратних у прибережній захисній смузі.

На ділянці з’явилися басейни, бари, дитячі майданчики, фудкорти та інші споруди, огороджені парканом і кам’яними конструкціями. При цьому ТОВ «Нерум» мало оренду лише на 0,5 гектарах для дельфінарію та готелю й не мало дозволів на розширення.

Згідно з експертизою, громада Одеси зазнала збитків на понад 20,5 мільйони гривень.

У 2025 році будівництво продовжилося. Зокрема, встановили критий майданчик навколо басейну площею 71 метр квадратний, і також без дозволів.

Прокуратура просила цілодобовий домашній арешт, але суд обмежився нічним — з 22:00 до 06:00. Вийти з дому можна лише у випадку медичної потреби або під час повітряної тривоги.

Слідство триває, прокуратура готує повідомлення про підозру та клопотання про подальші обмеження.

За даними YouControl, директором ТОВ «Нерум» є Анатолій Солонцов. Це не перше провадження щодо нього: торік суд затвердив угоду про визнання його винним у колабораціонізмі. Раніше журналісти також повідомляли, що мережа дельфінаріїв «Немо» може мати філії в Росії та в окупованому Криму.

Нагадаємо, суд наклав арешт на будівлю, де розміщені акваріум та центр дельфінотерапії «Немо», через несплату пайової участі у розвиток міської інфраструктури.