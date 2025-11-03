  • понеділок

    3 листопада, 2025

  • 12.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 3 листопада , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 12.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Будівлю дельфінарію «Немо» в Одесі арештували за борги майже в ₴12 млн

В Одесі арештували будівлю дельфінарію «Немо» за борги майже 12 млн грн. Ілюстративне фото: WikipediaВ Одесі арештували будівлю дельфінарію «Немо» за борги майже 12 млн грн. Ілюстративне фото: Wikipedia

В Одесі суд наклав арешт на будівлю, де розташовані акваріум та центр дельфінотерапії «Немо», через несплату пайової участі у розвиток міської інфраструктури.

Як свідчить ухвала Господарського суду, з позовом звернулася Одеська обласна прокуратура, яка вимагала примусово стягнути заборгованість із компаній «Нерум» та «Нептун Біла Сфера». Ці підприємства мали сплатити обов’язковий внесок до міського бюджету.

За даними YouControl, компанія «Нерум» була заснована у 2003 році. Серед її співвласників — Раїса Кісловська, мати депутата Одеської міської ради Андрія Кісловського, а також Сергій Келюшок, який одночасно є співвласником і другої компанії — «Нептун Біла Сфера».

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

Обидві компанії виступали замовниками будівництва та подальшої експлуатації комплексу. Суд визнав їх відповідальними за сплату пайової участі, яку вони не здійснили.

Будівництво об’єкта тривало з травня 2018 року по жовтень 2022-го. За даними прокуратури, протягом цього періоду забудовники не перерахували жодних коштів до міського бюджету, а сума боргу сягнула 11,9 мільйона гривень.

Прокуратура також просила суд накласти арешт на грошові активи компаній на рахунках в Україні та за кордоном, проте в цій частині суд відмовив — кошти залишилися у розпорядженні підприємств.

За рішенням суду, арешт наклали на основну будівлю Одеського міського дельфінарію загальною площею понад 21 тисячу квадратних метрів. У ній розташовані акваріум із морськими тваринами, центр дельфінотерапії та готельно-розважальний комплекс «Немо».

Зазначається. що ухвала набирає законної сили з дня її постановлення та може бути оскаржена до Південно-західного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з моменту складання повного тексту рішення.

Раніше повідомлялось, що українська мережа дельфінаріїв «Немо», імовірно, має філії в Росії та в окупованому Криму, та курується ексдепутатами з російської провладної партії «Единая Россия».

Останні новини про: Бізнес та економіка

Підприємства Миколаївщини сплатили до бюджетів понад ₴45 млн екологічного податку
Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴11 млн єдиного внеску, але борги перевищують ₴600 млн
Зарплати робітничих професій зросли до ₴60 тисяч: найвищі у мулярів, штукатурів, сантехніків
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївщині бракує коштів на створення регіонального плану управління відходами

Альона Коханчук
новини

В Очакові за підтримки донорів хочуть встановити сортувальну лінію сміття: на це потрібно близько €20 млн

Юлія Бойченко
новини

До проєкту «HOPE» увійшли чотири багатоповерхівки у Миколаєві, які вже мають розроблену для відбудови документацію

Юлія Бойченко
новини

Миколаївська рятувальниця з «МастерШефу» перемогла у суді: звільнення визнали незаконним

Світлана Іванченко
новини

Жодної російської музики, — Кіпер відреагував на скандал у клубі Одеси

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Бізнес та економіка

Зарплати робітничих професій зросли до ₴60 тисяч: найвищі у мулярів, штукатурів, сантехніків
Підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴11 млн єдиного внеску, але борги перевищують ₴600 млн
Підприємства Миколаївщини сплатили до бюджетів понад ₴45 млн екологічного податку

СТАТТЯ

Від реформи до реальності: як Миколаївщина бореться зі сміттям без регіонального плану

В Очакові за підтримки донорів хочуть встановити сортувальну лінію сміття

6 годин тому

Головне сьогодні