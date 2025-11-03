Будівлю дельфінарію «Немо» в Одесі арештували за борги майже в ₴12 млн

В Одесі арештували будівлю дельфінарію «Немо» за борги майже 12 млн грн. Ілюстративне фото: Wikipedia

В Одесі суд наклав арешт на будівлю, де розташовані акваріум та центр дельфінотерапії «Немо», через несплату пайової участі у розвиток міської інфраструктури.

Як свідчить ухвала Господарського суду, з позовом звернулася Одеська обласна прокуратура, яка вимагала примусово стягнути заборгованість із компаній «Нерум» та «Нептун Біла Сфера». Ці підприємства мали сплатити обов’язковий внесок до міського бюджету.

За даними YouControl, компанія «Нерум» була заснована у 2003 році. Серед її співвласників — Раїса Кісловська, мати депутата Одеської міської ради Андрія Кісловського, а також Сергій Келюшок, який одночасно є співвласником і другої компанії — «Нептун Біла Сфера».

Обидві компанії виступали замовниками будівництва та подальшої експлуатації комплексу. Суд визнав їх відповідальними за сплату пайової участі, яку вони не здійснили.

Будівництво об’єкта тривало з травня 2018 року по жовтень 2022-го. За даними прокуратури, протягом цього періоду забудовники не перерахували жодних коштів до міського бюджету, а сума боргу сягнула 11,9 мільйона гривень.

Прокуратура також просила суд накласти арешт на грошові активи компаній на рахунках в Україні та за кордоном, проте в цій частині суд відмовив — кошти залишилися у розпорядженні підприємств.

За рішенням суду, арешт наклали на основну будівлю Одеського міського дельфінарію загальною площею понад 21 тисячу квадратних метрів. У ній розташовані акваріум із морськими тваринами, центр дельфінотерапії та готельно-розважальний комплекс «Немо».

Зазначається. що ухвала набирає законної сили з дня її постановлення та може бути оскаржена до Південно-західного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з моменту складання повного тексту рішення.

Раніше повідомлялось, що українська мережа дельфінаріїв «Немо», імовірно, має філії в Росії та в окупованому Криму, та курується ексдепутатами з російської провладної партії «Единая Россия».