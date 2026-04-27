 Україна та Норвегія створять спільне виробництво тисяч дронів mid-strike

Україна та Норвегія запустять спільне виробництво дронів: тисячі БпЛА mid-strike надійдуть на фронт

Україна та Норвегія запустять спільне виробництво безпілотників, ілюстративне фото Міністерство оборони України

Україна та Норвегія запустять спільне виробництво безпілотників, у межах якого на норвезьких потужностях зберуть кілька тисяч дронів типу mid-strike для Сил оборони.

Про це повідомили Міністерство оборони України.

Гроші на проєкт виділяє Норвегія додатково до раніше згаданих 7 мільярдів доларів оборонної підтримки на 2026 рік.

Реклама

Відповідну угоду в Києві підписали посол Ларс Рагнар Аалеруд Гансен та заступник міністра оборони Сергій Боєв. Це дозволить масштабувати українські технології та озброїти наші бригади перевіреними у боях дронами.

Цього року Осло планує витратити понад 1,5 мільярдів доларів саме на закупівлю української зброї. Міністр оборониМихайло Федоров назвав це партнерство вигідним для обох сторін, адже Норвегія отримує доступ до унікальних воєнних розробок, а Україна — стабільне постачання техніки для фронту.

Міністерство оборони зазначали, що перші дрони, виготовлені в безпечних умовах за кордоном, потраплять до Сил оборони вже до літа цього року.

Окрім виробництва, країни співпрацюватимуть у наукових дослідженнях та розвитку промисловості.

Нагадаємо, що Україна є світовим лідером у виробництві безпілотників.

Останні новини про: Дрони (БпЛА)

В Генштабі заявили про знищення радіолокаційних станцій та військових об’єктів РФ
Через атаку російського дрона на Запоріжжі загинув машиніст
Не наближайтеся до уламків збитих БпЛА: правила безпеки для цивільних
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві сподіваються, що ЄІБ профінансує енергомодернізацію 10 будинків, для яких зараз розробляють проєкти

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві вітер повалив опори тепломережі: ремонт обіцяють завершити найближчими днями

Альона Коханчук
новини
Екстремальна аварійна кліматична ситуація, — Фонд держмайна про пиління шламу з МГЗ у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини
Служба відновлення від початку року оголосила тендерів на ремонт миколаївських доріг на ₴4,8 млрд

Юлія Бойченко
новини
Під Миколаєвом вітер розносить пил зі шламових полів глиноземного заводу: екологи говорять про загрозу

Альона Коханчук
