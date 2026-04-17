В Генштабі заявили про знищення радіолокаційних станцій та військових об’єктів РФ

Український військовий з дроном. Ілюстративне фото: Reuters

Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російської армії, зокрема по сучасних радіолокаційних станціях «Небо-М» і «Подльот», а також пунктах управління, складах і базах техніки.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними військових, 16 квітня було уражено радіолокаційну станцію «Небо-М» у місті Черновець Бєлгородської області РФ. Вартість одного такого комплексу оцінюють приблизно у 100 мільйонів доларів.

Також українські військові підтвердили ураження РЛС «Подльот» у Новомарʼївці Ростовської області. Ця система використовується для керування зенітними ракетними комплексами С-300 та С-400 і коштує близько 5 мільйонів доларів.

Крім цього, 9 квітня на тимчасово окупованій території Донецької області українські сили знищили лабораторію безпілотників.

Серед інших уражених цілей:

командно-спостережний пункт на окупованій Луганщині;

три пункти управління БпЛА у Курській області РФ та на окупованій частині Запорізької області;

база ремонту та обслуговування військової техніки й логістичний хаб на Донеччині;

склад десантно-штурмових катерів у тимчасово окупованому Криму;

три склади боєприпасів на Херсонщині, Донеччині та Луганщині;

склади матеріально-технічного забезпечення та паливно-мастильних матеріалів на Луганщині.

Раніше Сили оборони України завдали ударів по низці військових об’єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях і в прикордонних районах РФ.