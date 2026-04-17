 ЗСУ знищили російські радіолокаційні станції та військові об’єкти на понад $100 млн, — Генштаб

В Генштабі заявили про знищення радіолокаційних станцій та військових об’єктів РФ

Український військовий з дроном. Ілюстративне фото: Reuters

Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російської армії, зокрема по сучасних радіолокаційних станціях «Небо-М» і «Подльот», а також пунктах управління, складах і базах техніки.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними військових, 16 квітня було уражено радіолокаційну станцію «Небо-М» у місті Черновець Бєлгородської області РФ. Вартість одного такого комплексу оцінюють приблизно у 100 мільйонів доларів.

Також українські військові підтвердили ураження РЛС «Подльот» у Новомарʼївці Ростовської області. Ця система використовується для керування зенітними ракетними комплексами С-300 та С-400 і коштує близько 5 мільйонів доларів.

Крім цього, 9 квітня на тимчасово окупованій території Донецької області українські сили знищили лабораторію безпілотників.

Серед інших уражених цілей:

  • командно-спостережний пункт на окупованій Луганщині;
  • три пункти управління БпЛА у Курській області РФ та на окупованій частині Запорізької області;
  • база ремонту та обслуговування військової техніки й логістичний хаб на Донеччині;
  • склад десантно-штурмових катерів у тимчасово окупованому Криму;
  • три склади боєприпасів на Херсонщині, Донеччині та Луганщині;
  • склади матеріально-технічного забезпечення та паливно-мастильних матеріалів на Луганщині.

Раніше Сили оборони України завдали ударів по низці військових об’єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях і в прикордонних районах РФ.

Останні новини про: Війна в Україні

Атаки РФ: в лікарнях Одеси залишаються 9 поранених, серед них дитина
Король Швеції Карл XVI Густав прибув до України вперше за понад 15 років
За катування цивільних у Снігурівці російського командира засудили до 10 років
Читайте також:
новини
Водоканал Миколаєва віддав ремонт колектора за ₴56 мільйонів фірмі-фігуранту кримінальної справи

Альона Коханчук
новини
За час війни у Миколаєві пошкоджено майже 40 будинків, які є пам’ятками архітектури

Даріна Мельничук
новини
Вагітні мусять проходити по дорозі: миколаївці просять відновити пішохідну зону біля недобудови у центрі

Юлія Лук’яненко
новини
Квартира в Іспанії, ₴3,4 млн зарплати та кредит: що у декларації керівника миколаївської «Зорі» Цимбала

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві шість об’єктів планують внести до переліку культурної спадщини

Анна Гакман
«Одне з найважливіших питань каденції», — депутат Горбуров про новий герб Миколаївської області

Наглядова рада водоканалу спростувала заяву гендиректора про те, хто звільнив Тельпіса

3 години тому

Миколаївці на зборах виступили проти АЗС у зеленій зоні: «Не допустимо вирубку дерев»

Даріна Мельничук

Головне сьогодні