 Сили оборони уразили склад дронів РФ

Генштаб: Сили оборони уразили склад дронів і ускладнили логістику російських військ

Український військовий з дроном. Ілюстративне фото: Reuters

У вівторок, 14 квітня, та в ніч на 15 квітня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об’єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях і в прикордонних районах РФ. Зокрема, уражено склад безпілотників, радіолокаційні станції та логістичну інфраструктуру.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними військових, серед уражених цілей — радіолокаційна станція 96Л6 зі складу комплексу С-400 у Запорізькій області та РЛС «Небо-СВУ» в окупованому Криму.

Також під удар потрапили склади боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Донецької областей. Зокрема, знищено або пошкоджено склад безпілотників у районі Гірного, а також цистерни з паливно-мастильними матеріалами поблизу Маріуполя.

Окремо повідомляється про ураження скупчень живої сили противника в районах Донецької, Запорізької, Херсонської областей, а також у прикордонних районах Курської області РФ.

Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним «Мадяр» заявив про ураження морського нафтового терміналу у Феодосії в тимчасово окупованому Криму в ніч на 8 квітня.

«Там ніхто не живе довше двох тижнів», — рідні військового з Миколаєва добиваються розслідування його смерті в навчальному центрі
«Гірше вже не може бути», — Зеленський про дефіцит ракет для ППО
Британія передасть Україні 120 тисяч дронів: це найбільший пакет в історії
