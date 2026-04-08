Мадяр показав ураження нафтотерміналу Феодосії в окупованому Криму

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним «Мадяр» заявив про ураження морського нафтового терміналу у Феодосії в тимчасово окупованому Криму в ніч на 8 квітня.

За його словами, атаку здійснили військові 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї окремої бригади безпілотних систем «Птахи Мадяра».

У ніч проти 8 квітня у Феодосії сталася пожежа на нафтобазі. Очевидці повідомляли про вибухи після атаки безпілотників. Окупаційна влада заявила про перекриття руху автомобілів на кількох вулицях міста. Водночас Міністерство оборони Росії повідомило про нібито збиття дронів над півостровом.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ зазначав, що морський нафтовий термінал у Феодосії є ключовим логістичним вузлом постачання паливно-мастильних матеріалів морським шляхом до Криму та тимчасово окупованих територій півдня України.

Нагадаємо, що українські оператори дронів у ніч на 30 березня завдали ударів по енергетичній та військовій інфраструктурі на тимчасово окупованій Луганщині.