Україна перша у світі з виробництва дронів, — Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский, фото: Getty Imagеs

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна є світовим лідером у виробництві безпілотників.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.

За його словами, під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом вони багато говорили про технологічні успіхи України.

«Такі успіхи є, всі це визнають. У нас сектор — 200 компаній сьогодні по виробництву дронів. Ми — №1 у світі. І всі це визнають. Але, я думаю, що проблема — що №2 — це Іран або Росія. Мені здається — це проблема. Повинно бути — №1 — Україна, Америка, Європа…Тоді, дійсно, є безпека, що навіть, якщо будуть у майбутньому ризики, будуть воювати не люди», — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський планує офіційний візит до ОАЕ щодо питання обміну полонених. Потім — Саудівська Аравія з цього ж питання.