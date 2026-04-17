 На Миколаївщині до місцевих бюджетів сплатили майже ₴50 млн податку на нерухомість

  • пʼятниця

    17 квітня, 2026

  • 7.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 17 квітня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 7.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

До місцевих бюджетів Миколаївщини сплатили майже ₴50 млн податку на нерухомість

На Миколаївщині до місцевих бюджетів надійшло майже 50 млн грн податку на нерухомість. Ілюстративне фото: МикВістіНа Миколаївщині до місцевих бюджетів надійшло майже 50 млн грн податку на нерухомість. Ілюстративне фото: МикВісті

Упродовж першого кварталу 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили 49,5 мільйони гривень податку на нерухоме майно. Це на 3,4% або на 1,6 мільйони гривень грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомили у обласному управлінні Державної податкової служби, найбільшу частку сплатили юридичні особи — власники нерухомості. Їхній внесок у січні–березні цього року становив 35 мільйонів гривень, що на 1,3 мільйони гривень перевищує показники першого кварталу 2025 року.

Водночас фізичні особи сплатили до місцевих бюджетів 14,5 мільйони гривень податку на нерухомість. Це на 300 тисяч гривень більше, ніж за відповідний період минулого року.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві жителі скаржаться на проблеми із записом до електронної черги щодо державної реєстрації права власності на нерухоме майно. Мова йде про Центр надання адміністративних послуг в Інгульському районі.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

