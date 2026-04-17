  • субота

    18 квітня, 2026

  • 11.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 квітня , 2026 субота

  • Миколаїв • 11.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Місцеві бюджети Миколаївщини отримали майже ₴540 млн єдиного податку

Центральний проспект Миколаєва. Ілюстративне фото: МикВісті

Упродовж січня–березня 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили 539,5 мільйона гривень єдиного податку. Це на 11% або на 53,5 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, основну частину надходжень забезпечили фізичні особи-підприємці, які працюють за спрощеною системою оподаткування. Вони сплатили 371,8 мільйона гривень.

Сільськогосподарські товаровиробники, платники єдиного податку IV групи, сплатили до місцевих бюджетів 121,2 мільйона гривень. Водночас юридичні особи-спрощенці поповнили бюджети територіальних громад області на 46,5 мільйона гривень.

Частка єдиного податку в загальному обсязі доходів місцевих бюджетів Миколаївщини становить понад 18%.

Нагадаємо, що першого кварталу 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили 49,5 мільйона гривень податку на нерухоме майно.

