Перші кошти з кредиту ЄС у €90 млрд спрямують на закупівлю українських дронів
- Новини України
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
16:07, 16 квітня, 2026
-
Перший транш військової допомоги Україні в межах кредитної програми ЄС на 90 мільярдів євро планують використати для закупівлі безпілотників українського виробництва.
Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс під час засідання комітету Європарламенту з питань безпеки та оборони, повідомляє «Європейська правда».
За його словами, Україна подала запит на оборонну допомогу у 2026 році на суму 28,3 мільярда євро, і перші поставки зосередять саме на дронах, виготовлених українською оборонною промисловістю.
«Перший план постачання продукції зосереджений на дронах від передової оборонної промисловості України», — зазначив Андрюс Кубілюс.
Він також додав, що у подальших етапах Євросоюз очікує більшої участі європейських оборонних компаній у постачанні.
Нагадаємо, що Європейський Союз планує надати Україні кредит у розмірі 90 мільярдів євро у 2026–2027 роках, навіть попри блокування цього рішення з боку Угорщини.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.