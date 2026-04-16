  • четвер

    16 квітня, 2026

  • 15.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 16 квітня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 15.3° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Перші кошти з кредиту ЄС у €90 млрд спрямують на закупівлю українських дронів

Перший транш військової допомоги Україні в межах кредитної програми ЄС на 90 мільярдів євро планують використати для закупівлі безпілотників українського виробництва.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс під час засідання комітету Європарламенту з питань безпеки та оборони, повідомляє «Європейська правда».

За його словами, Україна подала запит на оборонну допомогу у 2026 році на суму 28,3 мільярда євро, і перші поставки зосередять саме на дронах, виготовлених українською оборонною промисловістю.

«Перший план постачання продукції зосереджений на дронах від передової оборонної промисловості України», — зазначив Андрюс Кубілюс.

Він також додав, що у подальших етапах Євросоюз очікує більшої участі європейських оборонних компаній у постачанні.

Нагадаємо, що Європейський Союз планує надати Україні кредит у розмірі 90 мільярдів євро у 2026–2027 роках, навіть попри блокування цього рішення з боку Угорщини.

У Миколаївській облраді створили нову установу для розвитку цифровізації та кіберзахисту

Альона Коханчук
новини
На Миколаївщині після атаки «Шахедами» світло повернули 90% споживачам, — Кім

Анна Гакман
новини
На Миколаївщині понад 35 тисяч дітей мають статус постраждалих від війни

Анна Гакман
новини
Начальник культури Миколаєва Любаров заявив, що у «Домі Юріцина» планують зробити готель

Даріна Мельничук
новини
Новий менеджмент водоканалу звільнив техдиректора Тельпіса, який пропрацював на підприємстві понад 40 років

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

На Миколаївщині понад 35 тисяч дітей мають статус постраждалих від війни
Сибіга: Україна порушить питання нових російських обстрілів у Радбезі ООН
Поліція показала наслідки атаки на Миколаївщині, де постраждала родина

Начальник культури Любаров заявив, що у «Домі Юріцина» планують зробити готель

МЕДИЦИНА

Миколаївський пологовий будинок №3 передали у власність області

1 година тому

Новий менеджмент водоканалу звільнив техдиректора Тельпіса

Катерина Середа

Головне сьогодні