«Юридичне питання», — Голова комісії з законності Кісельова заявила, що обʼєднання лікарень не вплине на їхню роботу

Міськрада планує об'єднати 4 лікарні: у комісії з питань законності кажуть, що для пацієнтів нічого не зміниться.

Реорганізація лікарень Миколаєва шляхом їх об’єднання в одну структуру не призведе до закриття лікарень чи скорочення персоналу, а є лише зміною юридичної форми для отримання додаткового фінансування від НСЗУ.

Про це заявила голова постійної комісії, депутат Олена Кісельова під час засідання комісії міської ради з питань законності 8 квітня, пишуть «МикВісті».

Проєктом рішення пропонують об’єднати в одну юридичну структуру 4 заклади: міську лікарню №1, лікарню швидкої медичної допомоги, дитячу лікарню №2 та міську лікарню №4. При цьому вони залишаться працювати як окремі підрозділи і продовжать надавати ті ж послуги.

Як пояснила заступниця начальника управління комунального майна міськради Тетяна Дмитрова, документ потрібен для формування спроможної мережі закладів охорони здоров’я. У містах обласного значення передбачено створення однієї кластерної лікарні на 150 тисяч населення, тому в Миколаєві можуть сформувати 3 такі лікарні.

За її словами, кластерні лікарні у такій мережі можуть отримувати від Національної служби здоров’я України підвищене фінансування. Це дозволить покращити фінансовий стан лікарень і спрямувати кошти на зарплати та розвиток.

Коментуючи заплановані зміни, Олена Кісельова запевнила, що фактично всі заклади залишаться на своїх місцях і працюватимуть у звичному режимі.

— Для того, щоб ми відсікали всі можливі маніпуляції: у матеріальному світі ніщо нікуди не зникає. Чотири заклади як знаходилися територіально в Миколаєві, так і знаходяться. Будівлі залишаються, трудові колективи так само функціонують. Цим рішенням депутатський корпус вирішує виключно юридичне питання — об'єднання підприємств в одну установу. Це такий собі «медичний консорціум», який для взаємовідносин із НСЗУ буде однією юридичною особою, — пояснила Олена Кісельова.

Начальниця управління охорони здоров’я міськради Ірина Шамрай додала, що Миколаївська та Херсонська області досі не мають затвердженої спроможної мережі, через що регіон втрачає можливість отримувати підвищене фінансування.

— Ми втрачаємо коефіцієнти, які могли б працювати на розвиток цих закладів. Це остання можливість об’єднати заклади і затвердити спроможну мережу, — зазначила вона.

Окрім цього, комісія погодила проєкт рішення про передачу цілісного майнового комплексу КНП «Пологовий будинок №3» у спільну власність територіальних громад Миколаївської області та вихід міста зі складу засновників.

Депутат Олена Кісельова зауважила, що це допоможе зняти фінансове навантаження з міського бюджету, оскільки заклад обслуговує мешканок з усієї області.

— Породіллі, які приїжджають до Миколаєва з області — це спільна радість, але фінансове навантаження при цьому не має лягати на місто. Так ми врегульовуємо питання щодо вимог НСЗУ і зберігаємо за собою майнові права на ті об'єкти нерухомості, які потрібні нашій громаді, — пояснила Олена Кісельова.

Вона уточнила, що місто залишає за собою приміщення, де зараз працюють сімейні лікарі. Обидва питання члени комісії підтримали одноголосно. Тепер їх має розглянути сесія міської ради.

Раніше, депутати профільної комісії з питань охорони здоров’я Миколаївської міської ради підтримали реорганізацію міських лікарень. Нині пропонується приєднати до міської лікарні №4 три медзаклади — Лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД), лікарню №1 та міську дитячу лікарню №2.

Крім того голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім сподівається, що депутати міської ради підтримають на засіданні сесії, яка запланована на 9 квітня, реорганізацію міських лікарень.

Реорганізація лікарень

Питання реорганізації лікарень вже двічі не було підтримане депутатами на сесіях міської ради. 29 травня, депутати одноголосно зняли з розгляду сесії питання об'єднання медичних закладів міста, через те, що воно не пройшло профільну та інші комісії.

Після цього 8 червня, депутати знову розглянули питання щодо реорганізації комунальних медичних закладів. Однак рішення не набрали необхідної кількості голосів. Як відомо, управління охорони здоров’я Миколаєва вийшло з ініціативою про зменшення кількості лікарень у місті з шести до трьох, об’єднавши їх.

Начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай пояснила, що необхідність проведення реорганізації та об’єднання великих лікарень у Миколаєві цього року, зумовлена вимогами Національної служби здоров’я України щодо фінансування у повному об’ємі за надані медичні послуги.

Однак деякі депутати висловились проти об'єднання лікарень. Так, голова депутатської комісії з питань законності Миколаївської міської ради, депутат від «Європейської Солідарності» Олена Кісельова висловила різку критику щодо планів з реорганізації медичної мережі міста.

Своєю чергою депутатка Миколаївської міськради від партії «Пропозиція» й лікарка сімейної амбулаторії №4 Олена Шапошнікова виступила проти реорганізації центрів первинної медико-санітарної допомоги. На її думку, об’єднання не дасть очікуваної економії, а натомість може призвести до втрати фінансування, а також пацієнтів та лікарів.

Також голова комісії з питань охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ганна Норд говорила про те, що у разі ухвалення рішень щодо реорганізації медзакладів Миколаєва та їх об’єднання, медики-чоловіки втратять бронювання від мобілізації.

Вирішення питання об'єднання лікарень на деякий час загальмувалося. На сесії 8 липня міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що він обговорить питання реорганізації з керівником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом та управліннями охорони здоров’я міста та області.

21 серпня члени комісії Миколаївської міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності звернулися до Миколаївської ОВА з проханням прискорити розгляд питання створення спроможної мережі лікувальних закладів.