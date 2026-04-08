 Рішення щодо лікарень: Кім сподівається на підтримку на завтрашній сесії

Кім сподівається, що депутати міськради підтримають реорганізацію лікарень Миколаєва

Кім сподівається на підтримку депутатів на сесії щодо реорганізації лікарень. Архівне фото: МикВісті

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім сподівається, що депутати міської ради підтримають реорганізацію міських лікарень.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Як відомо, депутати комісії з питань охорони здоров’я Миколаївської міської ради підтримали реорганізацію міських лікарень. Нині пропонується приєднати до міської лікарні №4 три медзаклади — Лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД), лікарню №1 та міську дитячу лікарню №2. Відповідне рішення вони ухвалили учора, 7 квітня.

— Хочу подякувати депутатам міської ради та членам постійної комісії з питань охорони здоров’я, які одноголосно підтримали рішення щодо передачі третього пологового будинку, а також щодо реорганізації та створення єдиної госпітальної мережі. Завтра на сесії сподіваюся, що депутати також підтримають це рішення, адже воно є надзвичайно важливим для завершення комплексної реформи та подальшого планування і роботи в майбутньому. Дякую за спільну та ефективну роботу, — сказав Віталій Кім.

Реклама

Питання реорганізації лікарень вже двічі не було підтримане депутатами на сесіях міської ради. 29 травня, депутати одноголосно зняли з розгляду сесії питання об'єднання медичних закладів міста, через те, що воно не пройшло профільну та інші комісії.

Після цього 8 червня, депутати знову розглянули питання щодо реорганізації комунальних медичних закладів. Однак рішення не набрали необхідної кількості голосів. Як відомо, управління охорони здоров’я Миколаєва вийшло з ініціативою про зменшення кількості лікарень у місті з шести до трьох, об’єднавши їх.

Начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай пояснила, що необхідність проведення реорганізації та об’єднання великих лікарень у Миколаєві цього року, зумовлена вимогами Національної служби здоров’я України щодо фінансування у повному об’ємі за надані медичні послуги.

Однак деякі депутати висловились проти об'єднання лікарень. Так, голова депутатської комісії з питань законності Миколаївської міської ради, депутат від «Європейської Солідарності» Олена Кісельова висловила різку критику щодо планів з реорганізації медичної мережі міста.

Своєю чергою депутатка Миколаївської міськради від партії «Пропозиція» й лікарка сімейної амбулаторії №4 Олена Шапошнікова виступила проти реорганізації центрів первинної медико-санітарної допомоги. На її думку, об’єднання не дасть очікуваної економії, а натомість може призвести до втрати фінансування, а також пацієнтів та лікарів.

Також голова комісії з питань охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ганна Норд говорила про те, що у разі ухвалення рішень щодо реорганізації медзакладів Миколаєва та їх об’єднання, медики-чоловіки втратять бронювання від мобілізації.

Вирішення питання об'єднання лікарень на деякий час загальмувалося. На сесії 8 липня міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що він обговорить питання реорганізації з керівником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом та управліннями охорони здоров’я міста та області.

21 серпня члени комісії Миколаївської міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності звернулися до Миколаївської ОВА з проханням прискорити розгляд питання створення спроможної мережі лікувальних закладів.

Реклама
