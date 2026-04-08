Кім сподівається, що депутати міськради підтримають реорганізацію лікарень Миколаєва

Віталій Кім сподівається на підтримку депутатів на сесії щодо реорганізації лікарень.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім сподівається, що депутати міської ради підтримають реорганізацію міських лікарень.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.



Як відомо, депутати комісії з питань охорони здоров’я Миколаївської міської ради підтримали реорганізацію міських лікарень. Нині пропонується приєднати до міської лікарні №4 три медзаклади — Лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД), лікарню №1 та міську дитячу лікарню №2. Відповідне рішення вони ухвалили учора, 7 квітня.

— Хочу подякувати депутатам міської ради та членам постійної комісії з питань охорони здоров’я, які одноголосно підтримали рішення щодо передачі третього пологового будинку, а також щодо реорганізації та створення єдиної госпітальної мережі. Завтра на сесії сподіваюся, що депутати також підтримають це рішення, адже воно є надзвичайно важливим для завершення комплексної реформи та подальшого планування і роботи в майбутньому. Дякую за спільну та ефективну роботу, — сказав Віталій Кім.

Питання реорганізації лікарень вже двічі не було підтримане депутатами на сесіях міської ради. 29 травня, депутати одноголосно зняли з розгляду сесії питання об'єднання медичних закладів міста, через те, що воно не пройшло профільну та інші комісії.

Після цього 8 червня, депутати знову розглянули питання щодо реорганізації комунальних медичних закладів. Однак рішення не набрали необхідної кількості голосів. Як відомо, управління охорони здоров’я Миколаєва вийшло з ініціативою про зменшення кількості лікарень у місті з шести до трьох, об’єднавши їх.

Начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай пояснила, що необхідність проведення реорганізації та об’єднання великих лікарень у Миколаєві цього року, зумовлена вимогами Національної служби здоров’я України щодо фінансування у повному об’ємі за надані медичні послуги.

Однак деякі депутати висловились проти об'єднання лікарень. Так, голова депутатської комісії з питань законності Миколаївської міської ради, депутат від «Європейської Солідарності» Олена Кісельова висловила різку критику щодо планів з реорганізації медичної мережі міста.

Своєю чергою депутатка Миколаївської міськради від партії «Пропозиція» й лікарка сімейної амбулаторії №4 Олена Шапошнікова виступила проти реорганізації центрів первинної медико-санітарної допомоги. На її думку, об’єднання не дасть очікуваної економії, а натомість може призвести до втрати фінансування, а також пацієнтів та лікарів.

Також голова комісії з питань охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ганна Норд говорила про те, що у разі ухвалення рішень щодо реорганізації медзакладів Миколаєва та їх об’єднання, медики-чоловіки втратять бронювання від мобілізації.

Вирішення питання об'єднання лікарень на деякий час загальмувалося. На сесії 8 липня міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що він обговорить питання реорганізації з керівником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом та управліннями охорони здоров’я міста та області.

21 серпня члени комісії Миколаївської міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності звернулися до Миколаївської ОВА з проханням прискорити розгляд питання створення спроможної мережі лікувальних закладів.