Обов’язкова ротація через 2 місяці: Головнокомандувач ЗСУ підписав новий наказ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ підписав наказ про обов’язкову ротацію для бійців на передовій.

Про це повідомляє Головнокомандувач зброєних сил в Україні.

Нові правила змінюють логіку перебування на фронті: тепер військові мають перебувати на позиціях не більше 2 місяців, після чого їх зобов’язані замінити протягом наступного місяця.

Як наголошують у Збройних Силах, командири мають планувати ці заміни заздалегідь, враховуючи ситуацію на конкретній ділянці фронту.

Крім самої ротації, наказ впроваджує ще кілька обов'язкових вимог: бійці після виконання завдань мають обов’язково пройти медогляд і отримати час на відпочинок, а ті, хто залишається на позиціях, повинні вчасно отримувати їжу та боєприпаси.

Олександр Сирський зазначає, що за дотриманням цих правил стежитимуть максимально суворо. Будь-яке порушення термінів чи умов відпочинку потягне за собою відповідальність згідно із законом та військовими статутами.

Нагадаємо, що напередодні Олександр Сирський заявив про необхідність посилення контролю за станом навчальних центрів і рівнем підготовки військовослужбовців як у навчальних частинах, так і в бойових бригадах.