У ЗСУ планують посилити контроль за якістю підготовки мобілізованих

Сирський заявив про посилення контролю за підготовкою військових у навчальних центрах. Фото: Telegram, Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про необхідність посилення контролю за станом навчальних центрів і рівнем підготовки військовослужбовців як у навчальних частинах, так і в бойових бригадах.

За його словами, у січні втрати армії РФ убитими та важкопораненими перевищили 31,7 тисячі людей, що є більшим за обсяги поповнення особового складу противника.

«Це результат бойової роботи, який суттєво зменшив наступальні спроможності ворога. І це результат, що гартується в наших навчальних центрах», — заявив він.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Водночас головнокомандувач наголосив на потребі подальшого вдосконалення якості підготовки у навчальних центрах. Йдеться, зокрема, про підвищення рівня інструкторів і їхнього ставлення до роботи, покращення оснащення полігонів, безпеки та соціально-побутових умов для військових.

Олександр Сирський зазначив, що вже поставив завдання посилити контроль за навчальними центрами та якістю підготовки як у них, так і безпосередньо в бойових бригадах.

У межах цього контролю, за його словами, необхідно продовжити аудит якості базової загальновійськової підготовки, який із осені 2025 року регулярно проводять у навчальних частинах і бригадах. Зокрема, планується:

продовжити проведення комплексного іспиту для військовослужбовців, які прибули з навчальних центрів, щоб виявляти прогалини у навичках і донавчати їх перед виконанням бойових завдань;

запровадити систему автоматизованого збору й аналізу відгуків для оперативного реагування на зміни соціально-побутових умов;

протестувати надання відгуків в електронному форматі через ІКС «Дельта».

Нагадаємо, нещодавно Олександр Сирський заявив, що упродовж 2025 року втрати особового складу Збройних сил України зменшилися на 13%.