 Втрати особового складу ЗСУ зменшилися на 13% у 2025 році, — Сирський

  • вівторок

    13 січня, 2026

  • -5.8°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

Сирський заявив, що втрати ЗСУ зменшилися на 13% у 2025 році

Ілюстраційне фото:Втрати особового складу ЗСУ зменшилися на 13% у 2025 році. Ілюстраційне фото: 116 окрема механізована бригада

Упродовж 2025 року втрати особового складу Збройних сил України зменшилися на 13%.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він нагадав, що з міркувань безпеки Україна не розкриває актуальні дані щодо втрат серед військових. У Міністерстві оборони раніше повідомляли, що інформація про кількість загиблих залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.

Водночас у лютому 2025 року президент Володимир Зеленський повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення загинули понад 46 тисяч українських військових, ще близько 380 тисяч зазнали поранень. Десятки тисяч бійців вважаються зниклими безвісти або можуть перебувати в полоні.

Олександр Сирський зазначив, що скорочення втрат у 2025 році стало можливим завдяки результативній бойовій роботі Сил оборони. За його словами, російські війська протягом тривалого часу не можуть наростити своє угруповання, оскільки щомісяця Сили оборони знищують більше окупантів, ніж Росія встигає мобілізувати.

За даними Генерального штабу, у 2025 році російська армія втратила 418 170 військових убитими та пораненими.

«Ми не допустили критичних проривів противника, зірвали його плани та змушували неодноразово переносити заплановані операції. Це стало можливим завдяки самовідданій роботі українських воїнів», — заявив головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що чисельність української армії на рівні 800 тисяч військовослужбовців є достатньою для відсічі можливій повторній збройній агресії з боку Росії.

