Напад під час заходу з Трампом: з’явилися нові подробиці

Президент Трамп опублікував фотографію підозрюваного, затриманого після стрілянини, що сталася 25 квітня 2026 року під час вечері кореспондентів Білого дому в готелі «Вашингтон Хілтон»

У справі про стрілянину під час заходу за участі президента США Дональд Трамп з’явилися нові подробиці. Підозрюваний, за даними слідства, зізнався, що планував атакувати представників адміністрації.

Про це повідомляє CBS News.

Затриманим виявився 31-річний Коул Аллен із міста Торранс (штат Каліфорнія). Його затримали безпосередньо на місці події.

Інцидент стався у Washington Hilton, де проходила щорічна вечеря за участі високопосадовців. У залі перебували Дональд Трамп, перша леді Меланія Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс, а також члени уряду, зокрема міністр фінансів Скотт Бессент, директорка національної розвідки Тулсі Габбард та директор ФБР Каш Патель.

За інформацією правоохоронців, після затримання чоловік заявив, що мав намір відкрити вогонь по посадовцях адміністрації. Його мотиви наразі офіційно не розголошуються.

Під час інциденту пролунало від п’яти до восьми пострілів. За даними поліції, підозрюваний був озброєний рушницею, пістолетом і кількома ножами та намагався прорватися через контрольно-пропускний пункт біля входу до зали.

Главу держави та першу леді Меланія Трамп оперативно евакуювали із зали.