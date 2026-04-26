У Вашингтоні сталася стрілянина під час вечері за участі Трампа

У Washington Hilton під час вечері для кореспондентів, на якій був присутній президент США Дональд Трамп, сталася стрілянина. Главу держави та першу леді Меланія Трамп оперативно евакуювали із зали.

Про це повідомляє The Guardian.

Після звуків пострілів частина гостей, серед яких були журналісти та їхні супутники, ховалися під столами. Згодом Дональд Трамп у соцмережах заявив, що підозрюваного затримано, та зазначив, що пропонував «продовжити захід», однак остаточне рішення мали ухвалити правоохоронці. Після інциденту він виступив перед пресою у Білому домі.

Президент назвав нападника «самотнім вовком» і повідомив, що його швидко нейтралізували співробітники служби безпеки. За даними The Washington Post, вони діяли оперативно та запобігли подальшій загрозі.

Внаслідок інциденту один офіцер отримав поранення, однак його врятував бронежилет. Підозрюваного доставили до лікарні Howard University Hospital — за попередньою інформацією, він не має поранень.

Тимчасовий начальник поліції округу Колумбія Джеффрі Керролл заявив, що йдеться про поодинокий інцидент. За його словами, підозрюваний, який був гостем готелю, мав при собі дробовик, пістолет і ножі та зміг прорватися через контрольно-пропускний пункт до бальної зали.

Мер Вашингтона Мюріел Боузер також зазначила, що наразі немає підстав вважати, що до нападу причетні інші особи.

За інформацією CNN, підозрюваним є 31-річний чоловік із Каліфорнії. Правоохоронці встановлюють можливу ціль нападу.

Журналістка CNN Кіт Маєр, яка була присутня на заході, розповіла, що біля готелю проходив невеликий протест, а територію посилено охороняли. Водночас, за її словами, під час входу на сам захід перевірка документів була не надто суворою, хоча безпосередньо перед входом до зали відвідувачів оглядали та проводили через металошукачі.

