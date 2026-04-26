 Стрілянина в Washington Hilton 26 квітня

  • неділя

    26 квітня, 2026

  • 17.3°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 26 квітня , 2026 неділя

  • Миколаїв • 17.3° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Вашингтоні сталася стрілянина під час вечері за участі Трампа

Місце проведення заходу. Скриншот з відео The Washington Post

У Washington Hilton під час вечері для кореспондентів, на якій був присутній президент США Дональд Трамп, сталася стрілянина. Главу держави та першу леді Меланія Трамп оперативно евакуювали із зали.

Про це повідомляє The Guardian.

Після звуків пострілів частина гостей, серед яких були журналісти та їхні супутники, ховалися під столами. Згодом Дональд Трамп у соцмережах заявив, що підозрюваного затримано, та зазначив, що пропонував «продовжити захід», однак остаточне рішення мали ухвалити правоохоронці. Після інциденту він виступив перед пресою у Білому домі.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Президент назвав нападника «самотнім вовком» і повідомив, що його швидко нейтралізували співробітники служби безпеки. За даними The Washington Post, вони діяли оперативно та запобігли подальшій загрозі.

Внаслідок інциденту один офіцер отримав поранення, однак його врятував бронежилет. Підозрюваного доставили до лікарні Howard University Hospital — за попередньою інформацією, він не має поранень.

Тимчасовий начальник поліції округу Колумбія Джеффрі Керролл заявив, що йдеться про поодинокий інцидент. За його словами, підозрюваний, який був гостем готелю, мав при собі дробовик, пістолет і ножі та зміг прорватися через контрольно-пропускний пункт до бальної зали.

Мер Вашингтона Мюріел Боузер також зазначила, що наразі немає підстав вважати, що до нападу причетні інші особи.

За інформацією CNN, підозрюваним є 31-річний чоловік із Каліфорнії. Правоохоронці встановлюють можливу ціль нападу.

Журналістка CNN Кіт Маєр, яка була присутня на заході, розповіла, що біля готелю проходив невеликий протест, а територію посилено охороняли. Водночас, за її словами, під час входу на сам захід перевірка документів була не надто суворою, хоча безпосередньо перед входом до зали відвідувачів оглядали та проводили через металошукачі.

Нагадаємо, що 23 квітня принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом. Своїм візитом він хотів нагадати людям у всьому світі, з чим зіткнулися українці, а також підтримати тих, хто виконує «надзвичайну роботу в неймовірно складних умовах».

Після цього Дональд Трамп відреагував на публічний заклик принца Гаррі зазначивши, що цінує його поради.

Останні новини про: Дональд Трамп

«Нам не треба було лізти в Україну», — Трамп про допомогу Києву
Зеленський: Україна передала США запит щодо припинення вогню на Великдень
«Він не говорить від імені Британії», — Трамп відповів на заклик принца Гаррі щодо війни в Україні
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві планують збудувати новий ветеранський простір

Альона Коханчук
новини
Буданов: «По Донбасу знайдемо рішення, яке задовольнить Україну»

Юлія Лук’яненко
новини
З початку року в Інгульському районі пошкоджені 9 багатоповерхівок через обстріли: власники житла чекають компенсацію

Юлія Лук’яненко
новини
У мерії відповіли жителям Великої Коренихи, чи можуть запустити автобуси до мікрорайону та зберегти пільги на вивезення сміття

Юлія Лук’яненко
новини
«Пробиваємо шини», — миколаївці поскаржились на пісок і сміття на велодоріжках, які не прибрали після зими

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Дональд Трамп

«Він не говорить від імені Британії», — Трамп відповів на заклик принца Гаррі щодо війни в Україні
Зеленський: Україна передала США запит щодо припинення вогню на Великдень
«Нам не треба було лізти в Україну», — Трамп про допомогу Києву

На Миколаївщині під час атак дронів поранено пенсіонерку

Альона Коханчук

У жителя Первомайська знайшли пів кілограма психотропів: йому загрожує до 12 років у в'язниці

У центрі Миколаєва зіткнулися Opel та мотоцикл — одного водія забрали в лікарню