США та Іран не домовились про припинення війни

США та Іран не досягли угоди під час зустрічі в Пакистані через питання ядерної зброї. Фото: glavcom.ua згенерований ШІ

США та Іран не змогли домовитися про остаточне припинення війни після 21-годинних переговорів у Пакистані.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє CNN.

— Ми не дійшли згоди. І я вважаю, що це набагато гірша новина для Ірану, ніж для Сполучених Штатів Америки. Отже, ми повертаємося до США, не досягнувши угоди, — сказав він.

Венс уточнив, що однією з ключових причин зриву домовленостей стало питання ядерної зброї. За його словами, США хочуть отримати чіткі гарантії, що Іран не буде працювати над створенням ядерного озброєння.

— Нам потрібно побачити чітке зобов’язання з їхнього боку, що вони не прагнутимуть створити ядерну зброю і не шукатимуть засобів, які дозволили б їм швидко її отримати, — додав він.

Водночас іранське державне агентство Tasnim повідомило, що угоду не уклали через «надмірні претензії та амбіції США».

У МЗС Ірану зазначили, що сторони змогли досягти прогресу щодо частини питань, однак у 2–3 ключових темах позиції залишилися різними.

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав превентивну атаку на Іран для усунення загроз безпеці. Через загрозу ударів у відповідь по всій країні оголошено надзвичайний стан, а громадян закликають перебувати поблизу укриттів. У відповідь Іран почав атакувати американські бази у країнах Перської затоки та завдав удару балістикою по Ізраїлю.

Крім цього, вночі 7 березня ізраїльські військові завдали авіаударів по кількох паливних об’єктах в Ірані. Унаслідок атак у Тегерані та сусідньому місті Карадж сталися пожежі та пролунали вибухи.