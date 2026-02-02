У Миколаєві мешканці будинку три дні були без опалення через витік води в системі

Одна із котелень у Миколаєві. Архівне фото МикВісті

У Миколаєві мешканці двоповерхового будинку на вулиці Пограничній, 238-А поскаржились на проблему з опаленням. Воду з системи злили ще в п'ятницю через витік.

Як повідомили читачі «МикВісті», у п’ятницю представники управляючої компанії «Місто для людей» заявили про прорив на внутрішніх мережах будинку та злили воду з системи опалення. Ремонтні роботи у вихідні не проводили.

«У п’ятницю прийшли й сказали, що в будинку десь витік води та падає тиск. Все перевірили, потім заглушили систему. Приїхала аварійна служба «Міста для людей» і злила всю воду з опалення. Я думав, що в понеділок зранку почнуть ремонт, але ніхто не приїхав. Коли зателефонував у головний офіс, там навіть не знали, що воду злили», — розповів мешканець.

У «Миколаївоблтеплоенерго» повідомили «МикВісті», що пориву на зовнішніх тепломережах немає. За інформацією підприємства, їхні працівники відключили будинок через аварію на внутрішніх мережах, які перебувають на обслуговуванні управляючої компанії.

«Будинок МДЛ («Міста для людей», — прим.) вони про аварію знають сьогодні працюють по виправленню, до 12.00 сказали роботи вони закінчать», — зазначив керівник облтеплоенерго Микола Логвінов.

У коментарі представники компанії «Місто для людей» зазначили, що фахівці вже працюють на місті та визначають точку витоку. Ситуацію ускладнив той факт, що комунікації в будинку проходять під підлогами квартир.

«В будинку комунікації проходять під підлогами в квартирах мешканців, де йде витік, шукаємо доступи у всі квартири шукаємо з тепловиками де може бути витік. Складно тому, що підлогу не кожен хоче зривати, а він (витік, —прим.) невидимий», — повідомили в компанії.

Станом на 12:00 аварійні роботи у будинку завершили та відновили теплопостачання.

