 Проблеми з опаленням будинку на Пограничній у Миколаєві

  • понеділок

    2 лютого, 2026

  • -6.9°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 2 лютого , 2026 понеділок

  • Миколаїв • -6.9° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві мешканці будинку три дні були без опалення через витік води в системі

Одна із котелень у Миколаєві. Архівне фото МикВістіОдна із котелень у Миколаєві. Архівне фото МикВісті

У Миколаєві мешканці двоповерхового будинку на вулиці Пограничній, 238-А поскаржились на проблему з опаленням. Воду з системи злили ще в п'ятницю через витік.

Як повідомили читачі «МикВісті», у п’ятницю представники управляючої компанії «Місто для людей» заявили про прорив на внутрішніх мережах будинку та злили воду з системи опалення. Ремонтні роботи у вихідні не проводили.

«У п’ятницю прийшли й сказали, що в будинку десь витік води та падає тиск. Все перевірили, потім заглушили систему. Приїхала аварійна служба «Міста для людей» і злила всю воду з опалення. Я думав, що в понеділок зранку почнуть ремонт, але ніхто не приїхав. Коли зателефонував у головний офіс, там навіть не знали, що воду злили», — розповів мешканець.

Реклама

У «Миколаївоблтеплоенерго» повідомили «МикВісті», що пориву на зовнішніх тепломережах немає. За інформацією підприємства, їхні працівники відключили будинок через аварію на внутрішніх мережах, які перебувають на обслуговуванні управляючої компанії.

«Будинок МДЛ («Міста для людей», — прим.) вони про аварію знають сьогодні працюють по виправленню, до 12.00 сказали роботи вони закінчать», — зазначив керівник облтеплоенерго Микола Логвінов.

У коментарі представники компанії «Місто для людей» зазначили, що фахівці вже працюють на місті та визначають точку витоку. Ситуацію ускладнив той факт, що комунікації в будинку проходять під підлогами квартир.

«В будинку комунікації проходять під підлогами в квартирах мешканців, де йде витік, шукаємо доступи у всі квартири шукаємо з тепловиками де може бути витік. Складно тому, що підлогу не кожен хоче зривати, а він (витік, —прим.) невидимий», — повідомили в компанії.

Станом на 12:00 аварійні роботи у будинку завершили та відновили теплопостачання.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві в житловому комплексі «Рів’єра» через відсутність опалення на вікнах квартир утворився лід.

партнерство
International Media Support

Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.

Останні новини про: Опалювальний сезон

Миколаївці заборгували понад ₴320 млн за опалення у 2025 році
«Хай ставлять генератори», — в облтеплоенерго заявили, що не відповідають за опалення ЖК «Рів’єра»
У Вознесенську через несправну піч отруїлися чадним газом дві жінки та двоє дітей
Реклама
Читайте також:
новини
Для безперебійної роботи тепла у Миколаєві задіяли понад 200 генераторів

Анна Гакман
новини
Сєнкевич стримано оцінює майбутню розвʼязку війни: «Сподіваюсь, найближчим часом побачимо, яка буде перемога»

Аліса Мелік-Адамян
новини
«Припиніть побутовий сепаратизм і не діліть людей на сорти», — Сєнкевич про скандал із керівником пастрансу, який фігурує у «Миротворці»

Аліса Мелік-Адамян
новини
Мер Вознесенська Величко вніс заставу і вийшов із СІЗО

Аліса Мелік-Адамян
новини
«Я втратив керування, а потім знепритомнів». Що пояснював суду Кропивницького мер Вознесенська Величко

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Опалювальний сезон

У Вознесенську через несправну піч отруїлися чадним газом дві жінки та двоє дітей
«Хай ставлять генератори», — в облтеплоенерго заявили, що не відповідають за опалення ЖК «Рів’єра»
Миколаївці заборгували понад ₴320 млн за опалення у 2025 році

Сєнкевич стримано оцінює майбутню розвʼязку війни: «Сподіваюсь, найближчим часом побачимо, яка буде перемога»

«Припиніть побутовий сепаратизм і не діліть людей на сорти», — Сєнкевич про скандал із керівником пастрансу, який фігурує у «Миротворці»

30 хвилин тому

Графік відключень світла у Миколаєві на 2 лютого: коли і скільки часу не буде електрики

Головне сьогодні