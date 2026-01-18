У Миколаєві в ЖК «Рів’єра» через відсутність опалення на вікнах з’явився лід

ЖК «Рів'єра», фото з відкритих джерел

У Миколаєві в житловому комплексі «Рів’єра» через відсутність опалення на вікнах квартир утворився лід.

Про це «МикВісті» розповіла мешканка будинку.

Як відомо, ще на початку грудня мешканці просили не включати їх у графік планових відключень електроенергії, оскільки обігріваються лише за допомогою електроприладів.

— У нас зовсім немає газу, у квартирах електроплити. Коли немає світла, ми не можемо приготувати їжу, підігріти воду, і, звісно, вимикається дахова котельня. Якщо відключення триває, наприклад, три з половиною години, ще більш-менш нормально. Але коли світло вимикають на сім годин, а потім дають на три з половиною, при мінус 12, а вночі й мінус 15 градусів, приміщення дуже швидко охолоджується. До того ж наші будівлі мають великі вікна, і через сквозняки квартири мерзнуть ще швидше, — розповіла у коментарі «МикВісті» мешканка ЖК Ольга.

Мешканка житлового комплексу «Рів’єра» показала замерзлі вікна Мешканка житлового комплексу «Рів’єра» показала замерзлі вікна

За словами Ольги, в обленерго повідомили, що скоротити час відключень для їхнього ЖК неможливо.

— Коли ми зверталися до обленерго з проханням скоротити години відключень, нам відповіли, що так не можна — графіки однакові для всіх. А окрему лінію на котельню наша влада не може або не хоче провести, щоб зарахувати її до критичної інфраструктури, — додала Ольга.

Чому ЖК «Рів'єра» без опалення?

Наприкінці грудня 2023 року, мешканці ЖК «Рів'єра», яким на той момент уже місяць не включали опалення, виступили проти примусової передачі своїх котелень у власність КП «Миколаївоблтеплоенерго» через борг управляючої компанії у розмірі 7,8 мільйона гривень.

Жителі будинків заявили, що готові виплати власний борг у розмірі 1,7 мільйона гривень, проте категорично відмовляються платити за зобов'язання «ЖЕК-5».

Співвласники ЖК «Рів’єра» розповідають, що володіють трьома газовими даховими котельнями, які забезпечують теплом весь житловий комплекс. До квітня 2023 року експлуатацією цих котелень займалася ТОВ «ЕК ЖЕК-5».

Зазначається, що борг мешканців за опалення складає всього 1,7 мільйона гривень, ще 400 тисяч гривень заборгували за опалення комерційні приміщення, які розташовані на першому поверсі ЖК. Виходячи з цього жителі будинку не розуміють звідки утворився борг у розмірі 7,8 мільйона гривень.

Через небажання ТОВ ЕК «ЖЕК 5» розв'язувати проблему, співвласники ЖК «Рів’єра» прийняли рішення створити ОСББ. Однак, навіть зареєстроване в установленому порядку ОСББ «Рів’єра Миколаїв» не має прав та обов'язків ТОВ «Експлуатуюча компанія «ЖЕК-5»», тому опалення так і залишається відсутнім.

Через місяць, у січні 2024 року, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич запропонував мешканцям ЖК «Рів'єра», яким не включили опалення через борги, заплатити всі зобов’язання. За його словами — це єдиний вихід із ситуації.