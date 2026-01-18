 Мешканці ЖК «Рів’єра» в Миколаєві показали замерзлі вікна у своїх оселях

У Миколаєві в ЖК «Рів’єра» через відсутність опалення на вікнах з’явився лід

ЖК «Рів'єра», фото з відкритих джерелЖК «Рів'єра», фото з відкритих джерел

У Миколаєві в житловому комплексі «Рів’єра» через відсутність опалення на вікнах квартир утворився лід.

Про це «МикВісті» розповіла мешканка будинку.

Як відомо, ще на початку грудня мешканці просили не включати їх у графік планових відключень електроенергії, оскільки обігріваються лише за допомогою електроприладів.

— У нас зовсім немає газу, у квартирах електроплити. Коли немає світла, ми не можемо приготувати їжу, підігріти воду, і, звісно, вимикається дахова котельня. Якщо відключення триває, наприклад, три з половиною години, ще більш-менш нормально. Але коли світло вимикають на сім годин, а потім дають на три з половиною, при мінус 12, а вночі й мінус 15 градусів, приміщення дуже швидко охолоджується. До того ж наші будівлі мають великі вікна, і через сквозняки квартири мерзнуть ще швидше, — розповіла у коментарі «МикВісті» мешканка ЖК Ольга.

Мешканка житлового комплексу «Рів’єра» показала замерзлі вікнаМешканка житлового комплексу «Рів’єра» показала замерзлі вікна
Мешканка житлового комплексу «Рів’єра» показала замерзлі вікнаМешканка житлового комплексу «Рів’єра» показала замерзлі вікна

За словами Ольги, в обленерго повідомили, що скоротити час відключень для їхнього ЖК неможливо.

— Коли ми зверталися до обленерго з проханням скоротити години відключень, нам відповіли, що так не можна — графіки однакові для всіх. А окрему лінію на котельню наша влада не може або не хоче провести, щоб зарахувати її до критичної інфраструктури, — додала Ольга.

Чому ЖК «Рів'єра» без опалення?

Наприкінці грудня 2023 року, мешканці ЖК «Рів'єра», яким на той момент уже місяць не включали опалення, виступили проти примусової передачі своїх котелень у власність КП «Миколаївоблтеплоенерго» через борг управляючої компанії у розмірі 7,8 мільйона гривень.

Жителі будинків заявили, що готові виплати власний борг у розмірі 1,7 мільйона гривень, проте категорично відмовляються платити за зобов'язання «ЖЕК-5».

Співвласники ЖК «Рів’єра» розповідають, що володіють трьома газовими даховими котельнями, які забезпечують теплом весь житловий комплекс. До квітня 2023 року експлуатацією цих котелень займалася ТОВ «ЕК ЖЕК-5».

Зазначається, що борг мешканців за опалення складає всього 1,7 мільйона гривень, ще 400 тисяч гривень заборгували за опалення комерційні приміщення, які розташовані на першому поверсі ЖК. Виходячи з цього жителі будинку не розуміють звідки утворився борг у розмірі 7,8 мільйона гривень.

Через небажання ТОВ ЕК «ЖЕК 5» розв'язувати проблему, співвласники ЖК «Рів’єра» прийняли рішення створити ОСББ. Однак, навіть зареєстроване в установленому порядку ОСББ «Рів’єра Миколаїв» не має прав та обов'язків ТОВ «Експлуатуюча компанія «ЖЕК-5»», тому опалення так і залишається відсутнім.

Через місяць, у січні 2024 року, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич запропонував мешканцям ЖК «Рів'єра», яким не включили опалення через борги, заплатити всі зобов’язання. За його словами — це єдиний вихід із ситуації.

партнерство
International Media Support

Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.

