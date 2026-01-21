«Хай ставлять генератори», — в облтеплоенерго заявили, що не відповідають за опалення ЖК «Рів’єра»

ЖК «Рів'єра», фото: vn.com.ua

Директор ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов заявив, що житловий комплекс «Рів’єра» має самостійно розв'язувати проблему з опаленням.

Про це він сказав у коментарі «МикВісті».

Як відомо, у житловому комплексі «Рів’єра» через відсутність опалення на вікнах квартир утворився лід.

— «Рів’єра» зверталася до нас ще два роки тому. Ми їм пояснили, що ми можемо взяти на баланс котельну і взяти на себе борги та оплачувати. Вони придумали, щоб ми купили цю котельну. Ми її купувати не будемо, однозначно не будемо. Це старе барахло. Вони два роки боролися з «Нафтогазом», все одно підписали договір реструктуризації. І хай тепер граються, це їхня власність. Хай ставлять генератори та думають, як забезпечити теплом. «Рів'єра» до нас не має ніякого відношення, — сказав Микола Логвінов.

Додамо, що ще на початку грудня мешканці просили не включати їх у графік планових відключень електроенергії, оскільки обігріваються лише за допомогою електроприладів.

Чому ЖК «Рів'єра» без опалення?

Наприкінці грудня 2023 року, мешканці ЖК «Рів'єра», яким на той момент уже місяць не включали опалення, виступили проти примусової передачі своїх котелень у власність КП «Миколаївоблтеплоенерго» через борг управляючої компанії у розмірі 7,8 мільйона гривень.

Жителі будинків заявили, що готові виплати власний борг у розмірі 1,7 мільйона гривень, проте категорично відмовляються платити за зобов'язання «ЖЕК-5».

Співвласники ЖК «Рів’єра» розповідають, що володіють трьома газовими даховими котельнями, які забезпечують теплом весь житловий комплекс. До квітня 2023 року експлуатацією цих котелень займалася ТОВ «ЕК ЖЕК-5».

Зазначається, що борг мешканців за опалення складає всього 1,7 мільйона гривень, ще 400 тисяч гривень заборгували за опалення комерційні приміщення, які розташовані на першому поверсі ЖК. Виходячи з цього жителі будинку не розуміють звідки утворився борг у розмірі 7,8 мільйона гривень.

Через небажання ТОВ ЕК «ЖЕК 5» розв'язувати проблему, співвласники ЖК «Рів’єра» прийняли рішення створити ОСББ. Однак, навіть зареєстроване в установленому порядку ОСББ «Рів’єра Миколаїв» не має прав та обов'язків ТОВ «Експлуатуюча компанія «ЖЕК-5»», тому опалення так і залишається відсутнім.

Через місяць, у січні 2024 року, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич запропонував мешканцям ЖК «Рів'єра», яким не включили опалення через борги, заплатити всі зобов’язання. За його словами — це єдиний вихід із ситуації.

Нещодавно стало відомо, що у житловому комплексі «Рів’єра» через відсутність опалення на вікнах квартир утворився лід.

Мешканка житлового комплексу «Рів’єра» показала замерзлі вікна Мешканка житлового комплексу «Рів’єра» показала замерзлі вікна

За словами мешканки Ольги, в обленерго повідомили, що скоротити час відключень для їхнього ЖК неможливо.