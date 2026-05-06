У 2025 році виконавчі служби стягнули з українців майже ₴30 млрд боргів

У 2025 році державні та приватні виконавці стягнули понад 29 мільярдів гривень боргів, що на 16% більше, ніж роком раніше. Водночас реальна ефективність стягнення залишається низькою: у середньому повернути вдалося лише 1,5 копійки з кожної гривні боргу.

Про це свідчать дані звіту виконавчих служб, оприлюднені платформою «Опендатабот».

Скільки боргів передали на виконання

Торік виконавці отримали понад 6,3 мільйони виконавчих проваджень на загальну суму 2,32 трильйони гривень. Приблизно половина з них надійшла у 2025 році, інші залишалися невиконаними з попередніх років. Кількість нових проваджень зменшилася на 3% порівняно з 2024 роком.

За рік завершили три мільйони справ, однак фактично стягнути кошти вдалося лише у третині випадків.

Кількість виконавчих проваджень. Інфографіка: Опендатабот

Чому відсоток стягнення низький

Заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко зазначає, що статистику суттєво спотворюють так звані «мертві борги» — суми, які наразі неможливо стягнути.

Йдеться, зокрема, про:

справи, що підпадають під численні мораторії (їх близько 25);

борги, пов’язані зі збитками від війни Росії проти України;

рішення, виконання яких відкладене до появи механізмів репарацій або міжнародних компенсацій.

За словами посадовця, якщо не враховувати такі випадки, реальний рівень виконання становить приблизно 30–40%.

Державні і приватні виконавці: хто ефективніший

Державні виконавці отримали 4,94 мільйони проваджень на 1,84 трильйони мільярди гривень, а приватні — 1,36 мільйони гривень справ на понад 471 мільярд гривень.

державні виконавці виконали кожне четверте провадження;

приватні — кожне п’яте.

Втім за сумами приватні виконавці показали кращий результат: вони стягнули близько 3% заявлених сум (майже 12,5 мільярди гривень), тоді як державні — близько 1% (17,17 мільярди гривень).

Приватний виконавець Андрій Авторгов пояснює низькі показники великою кількістю «заморожених» боргів і законодавчими обмеженнями, запровадженими після початку повномасштабного вторгнення. За його словами, мораторії та недосконалість системи інколи дозволяють боржникам уникати виконання рішень суду.

Динаміка примусових стягнень. Інфографіка: Опендатабот

Що змінить цифровізація

На тлі проблем Верховна Рада ухвалила закон про цифровізацію виконавчого провадження. Він передбачає автоматизацію процесів стягнення, скорочення затримок із арештом і розблокуванням рахунків та зменшення корупційних ризиків.

Ключове нововведення — підключення всіх банків до Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП). Наразі до неї під’єднана лише приблизно половина банків, тоді як інші працюють із паперовими документами, що дає боржникам час переводити кошти між рахунками.

Водночас експерти застерігають, що сама цифровізація не вирішить системних проблем. За словами приватних виконавців, інколи електронні сервіси навіть дозволяють боржникам швидше виводити гроші, щойно вони дізнаються про відкриття провадження.

