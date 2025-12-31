500 найбагатших людей світу збільшили статки на $2,2 трильйона у 2025 році

Президент США Дональд Трамп разом з Ілоном Маском, фото: Brandon Bell

У 2025 році 500 найбагатших людей світу заробили рекордні 2,2 трильйона доларів, а їхній загальний капітал досяг 11,9 трильйона доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Приблизно чверть усіх прибутків у списку припала на вісьмох людей, серед яких Ларрі Еллісон (Oracle), Ілон Маск (Tesla), Ларрі Пейдж (Alphabet) та Джефф Безос (Amazon). Це трохи менша концентрація багатства, ніж торік, коли ті самі вісім мільярдерів забезпечили 43% сукупного приросту.

На початку року Ілон Маск був лідером у списку. Він активно включився в політику, пожертвувавши близько 300 мільйонів доларів на кампанію Трампа та провівши початок 2025 року у Вашингтоні, допомагаючи адміністрації скорочувати витрати. Однак восени Ларрі Еллісон очолив рейтинг. Зростання акцій Oracle, що активно інвестувала в AI-інфраструктуру, дозволило йому обійти Маска й стати найбагатшою людиною світу.

Найбагатші люди світу, ілюстрація: Bloomberg

Рейтинг від Bloomberg:

Ларрі Еллісон: капітал — $249,8 млрд, річний прибуток — $57,7 млрд

Ілон Маск: капітал — $622,7 млрд, річний прибуток — $190,3 млрд

Джина Райнгарт: капітал — $37,7 млрд, річний прибуток — $12,6 млрд

Дональд Трамп і родина: капітал — $6,8 млрд, річний прибуток — $282 млн

