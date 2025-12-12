Трамп заявив, що лише Зеленський незадоволений американським планом завершення війни. Фото: Joe Raedle, Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський нібито єдиний, хто не схвалює запропонований Вашингтоном план щодо припинення війни, тоді як його команда, за словами Трампа, підтримує цей документ.

Про це він сказав під час розмови з журналістами у Білому домі.

Дональд Трамп стверджує, що Сполучені Штати були «дуже близькі» до досягнення домовленості як із Росією, так і з Україною, але, за його словами, саме позиція Володимира Зеленського нібито стала на заваді повному узгодженню.

Американський лідер уточнив, що план складається з «чотирьох або п’яти пунктів» і передбачає складні переговори, адже йдеться про питання розподілу територій.

Дональд Трамп також порівняв дипломатичні зусилля з власним бізнес-досвідом і зазначив, що завершити війну в Україні «у тисячу разів важче», ніж укласти будь-яку угоду у сфері нерухомості.

Нагадаємо, що новий «мирний план», який розробляли представники Росії та США під час неформальних перемовин у Маямі вимагає від України відмову від частини своєї території.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що не визнає окуповані території як російські. Водночас, якщо буде припинення вогню, він готовий погодитися на тимчасову зупинку бойових дій на нинішній лінії фронту, а повернення українських земель відбуватиметься пізніше дипломатичним шляхом.

Про мирний план США

За даними Financial Times, документ передбачає низку обмежень для України: відмову від частини Донбасу, скорочення чисельності ЗСУ, обмеження озброєння та американської військової допомоги. План також містить положення про визнання російської мови другою державною та надання офіційного статусу Російській православній церкві.

Пізніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для припинення війни «обом сторонам» доведеться піти на «необхідні поступки». Медіа також повідомляли, що в одному з пунктів плану, нібито схваленого Дональдом Трампом, міститься пропозиція передати Росії повний контроль над Донбасом в обмін на орендну плату.

Письмовий варіант документа президенту Володимиру Зеленському передав міністр армії США Ден Дрісколл. Зеленський наголосив, що це лише бачення американської сторони, а не узгоджена угода, і окреслив так звані «червоні лінії» України.

Документ також передбачає інвестиційний пакет для відбудови України та повернення Росії до світової економіки. Речниця Білого дому Керолайн Лівітт зазначила, що за цим планом всі сторони« отримають більше, ніж повинні будуть віддати».

22 листопада президент США Дональд Трамп посилив тиск на президента України Володимира Зеленського, заявивши, що той може або погодитися на мирну пропозицію Білого дому до Дня подяки 27 листопада, або «продовжувати битися від усього свого маленького серця».

Згодом Володимир Зеленський зазначив, що перелік кроків у межах «мирного плану» став практичнішим — кількість пунктів скоротилася, «уже не 28», і чимало пропозицій України було враховано. Президент додав, що робота над фінальним документом триває.

Водночас народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко, заявив, що нинішній момент є «найгіршим за всю війну» для ведення переговорів. За його словами, наразі Україна перебуває у «програшній позиції».