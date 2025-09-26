Влаштує зупинка по лінії фронту, якщо завтра буде зупинення вогню, — Зеленський про території

Зеленський відповів, яким чином Україна може повернути окуповані території. Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не визнає окуповані території як російські. Водночас, якщо завтра буде припинення вогню, він готовий погодитися на тимчасову зупинку бойових дій на нинішній лінії фронту, а повернення українських земель відбуватиметься пізніше дипломатичним шляхом.

Про це він заявив в інтерв’ю Axios.

Зокрема, журналіст запитав, на які територіальні поступки задля миру готовий піти Зеленський.

— Ні, ми ніколи не визнаємо окуповані території як території Росії. Ми не можемо цього зробити, — відповів президент.

На уточнення, чи готовий він погодитися на зміни кордону у разі припинення вогню, Зеленський пояснив:

— Якщо ми подивимося на сьогоднішню ситуацію і завтра буде припинення вогню і всі розуміють, що в нас немає сили, щоб повернути ці території назад, то ми готові говорити про це. Ми готові повернути це назад колись у майбутньому дипломатичним шляхом, а не збройним. І я думаю, що це гарний компроміс для кожного, — сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що такі питання слід вирішувати шляхом діалогу з мінімальними втратами.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що не має наміру залишатися главою держави у мирний час і планує звернутися до парламенту з проханням організувати вибори після встановлення перемир’я.