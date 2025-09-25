Зеленський заявив, що готовий піти з посади президента після закінчення війни

Володимир Зеленський на конференції. Фото: «МикВісті»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не має наміру залишатися главою держави у мирний час і планує звернутися до парламенту з проханням організувати вибори після встановлення перемир’я.

Про це він сказав в інтерв’ю американському виданню Axios.

На запитання, чи вважатиме він свою роботу завершеною після закінчення війни, Володимир Зеленський відповів, що готовий піти у відставку.

«Моя мета – закінчити війну, а не продовжувати балотуватися на посаду», — наголосив Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що безпекова ситуація та вимоги Конституції створюють певні виклики, однак вважає, що проведення виборів можливе.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що був би «задоволений», якби вибори в Україні вже пройшли.