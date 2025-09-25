  • четвер

    25 вересня, 2025

  • 14.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 25 вересня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 14.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський заявив, що готовий піти з посади президента після закінчення війни

Володимир Зеленський на конференції. Фото: «МикВісті»Володимир Зеленський на конференції. Фото: «МикВісті»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не має наміру залишатися главою держави у мирний час і планує звернутися до парламенту з проханням організувати вибори після встановлення перемир’я.

Про це він сказав в інтерв’ю американському виданню Axios.

На запитання, чи вважатиме він свою роботу завершеною після закінчення війни, Володимир Зеленський відповів, що готовий піти у відставку.

«Моя мета – закінчити війну, а не продовжувати балотуватися на посаду», — наголосив Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що безпекова ситуація та вимоги Конституції створюють певні виклики, однак вважає, що проведення виборів можливе.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що був би «задоволений», якби вибори в Україні вже пройшли. 

Останні новини про: Володимир Зеленський

«Я був здивований, але це гарний сигнал»: Зеленський про пост Трампа щодо повернення всіх територій України
Зеленський закликав ЄС підтримати Молдову, щоб не повторити помилку з Грузією
Зеленський назвав головні умови проведення виборів в Україні
Реклама

Читайте також:

новини

У очільника Укроборонпрому Сметаніна збрехали «МикВісті» про конкурс на директора «Зорі»

Катерина Середа
новини

Чому міськрада не спромоглася на некролог Почесному городянину Сердцеву та не організувала похорони: відповідь віцемера Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
новини

Сєнкевич шукатиме компроміс, щоб на сесії були голоси: «Деякі депутати намагаються показати свою цінність»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Влада Миколаївщини та Херсонщини готує проєкт відновлення резервної дороги до Херсона

Аліса Мелік-Адамян
новини

НАЗК просить Сєнкевича створити самостійний та незалежний антикорупційний підрозділ у мерії Миколаєва

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Володимир Зеленський

Зеленський назвав головні умови проведення виборів в Україні
Зеленський закликав ЄС підтримати Молдову, щоб не повторити помилку з Грузією
«Я був здивований, але це гарний сигнал»: Зеленський про пост Трампа щодо повернення всіх територій України

У очільника Укроборонпрому Сметаніна збрехали «МикВісті» про конкурс на директора «Зорі»

Борг у понад ₴1 млрд: «Миколаївоблтеплоенерго» чекає на виконання обіцянки президента виплатити різницю в тарифах

3 години тому

Через обстріли на Миколаївщині та Кіровоградщині затримуються поїзди

Головне сьогодні