Я був би задоволений, якби вибори вже були, — Зеленський

Володимир Зеленський. Ілюстративне фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що був би «задоволений», якби вибори в Україні вже пройшли.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами, повідомляє «Інтерфакс-Україна»

— Я був би задоволений, якби вибори вже були. Щоб вже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі й політичних закликів, плакатів, — сказав Володимир Зеленський.

Водночас Зеленський наголосив, що його головне прохання до всіх охочих брати участь у політичному процесі, не допустити розколу країни під час війни.

— Головне, щоб вони дали мені можливість закінчити війну, а не розкололи державу до цього, — зазначив президент.

Нагадаємо, що Велика Британія та Україна підписали новий меморандум про співпрацю між виборчими комісіями двох країн. Угода передбачає підтримку України у підготовці та проведенні перших виборів після закінчення війни з Росією.