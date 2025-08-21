Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    21 серпня, 2025

  • 30°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 21 серпня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 30° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Я був би задоволений, якби вибори вже були, — Зеленський

Володимир Зеленський. Ілюстративне фото: Офіс президентаВолодимир Зеленський. Ілюстративне фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що був би «задоволений», якби вибори в Україні вже пройшли. 

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами, повідомляє «Інтерфакс-Україна»

— Я був би задоволений, якби вибори вже були. Щоб вже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі й політичних закликів, плакатів, — сказав Володимир Зеленський

Водночас Зеленський наголосив, що його головне прохання до всіх охочих брати участь у політичному процесі, не допустити розколу країни під час війни.

— Головне, щоб вони дали мені можливість закінчити війну, а не розкололи державу до цього, — зазначив президент.

Нагадаємо, що Велика Британія та Україна підписали новий меморандум про співпрацю між виборчими комісіями двох країн. Угода передбачає підтримку України у підготовці та проведенні перших виборів після закінчення війни з Росією.

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни атакували Львів дронами та ракетами: загинула людина, ще троє постраждали
Нічний обстріл Мукачева: пошкоджене підприємство, є постраждалі
Зеленський вважає, що росіянам не потрібен Кінбурн після завершення війни
Реклама

Читайте також:

новини

КП «Парки» в цьому році витратили ₴200 тис. на облаштування автополиву — це вдвічі менше, ніж на новий одяг працівників

Катерина Середа
новини

«Ваш експерт не пішов ніжками по Миколаєву, а оцінював з Києва», — директор облтепло Логвінов розкритикував аудити доброчесності від ЄС

Аліса Мелік-Адамян
новини

На Миколаївщині від початку року сталося більше 3 тисяч пожеж: «Люди підпалюють стерню, а вітер розносить вогонь»

Юлія Бойченко
новини

Ще 2 КП Миколаєва пройшли «перевірку доброчесності», але публічно звіти аудиторів недоступні

Аліса Мелік-Адамян
новини

Забутий символ Миколаєва: в якому стані перебуває парк «Народний сад»

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський вважає, що росіянам не потрібен Кінбурн після завершення війни
Нічний обстріл Мукачева: пошкоджене підприємство, є постраждалі
Росіяни атакували Львів дронами та ракетами: загинула людина, ще троє постраждали

Зеленський вважає, що росіянам не потрібен Кінбурн після завершення війни

З 2022 року «Миколаївські парки» закупили одягу та взуття для своїх працівників на ₴2 млн

5 годин тому

На Миколаївщині від початку року сталося більше 3 тисяч пожеж

Юлія Бойченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay