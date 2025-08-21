Я був би задоволений, якби вибори вже були, — Зеленський
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
12:46, 21 серпня, 2025
-
Президент України Володимир Зеленський заявив, що був би «задоволений», якби вибори в Україні вже пройшли.
Про це він сказав під час зустрічі з журналістами, повідомляє «Інтерфакс-Україна»
— Я був би задоволений, якби вибори вже були. Щоб вже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі й політичних закликів, плакатів, — сказав Володимир Зеленський.
Водночас Зеленський наголосив, що його головне прохання до всіх охочих брати участь у політичному процесі, не допустити розколу країни під час війни.
— Головне, щоб вони дали мені можливість закінчити війну, а не розкололи державу до цього, — зазначив президент.
Нагадаємо, що Велика Британія та Україна підписали новий меморандум про співпрацю між виборчими комісіями двох країн. Угода передбачає підтримку України у підготовці та проведенні перших виборів після закінчення війни з Росією.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.