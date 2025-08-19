Велика Британія допоможе Україні провести перші вибори після завершення війни. Фото: Getty

Велика Британія та Україна підписали новий меморандум про співпрацю між виборчими комісіями двох країн. Угода передбачає підтримку України у підготовці та проведенні перших виборів після закінчення війни з Росією.

Про це повідомили в Daily Express.

Документ підписали у Лондоні у вівторок, 19 серпня. Угода спрямована на зміцнення виборчих процесів в Україні, а також обмін досвідом та найкращими практиками організації виборів.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році в Україні діє воєнний стан, тож жодних виборів уже понад три роки не проводили. Тема щодо майбутніх виборів знову пролунала під час зустрічі президента Володимира Зеленського у Вашингтоні, де його запитали про можливі терміни відновлення виборчого процесу.

У Центральній виборчій комісії України підтвердили, що новий меморандум допоможе «просувати нашу співпрацю та шляхом обміну досвідом і впровадження найкращих практик сприятиме зміцненню демократичних цінностей в Україні».

Раніше, керівник Кремля Володимир Путін під час розмови із американським президентом Дональдом Трампом запропонував провести двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Москві.