  вівторок

    19 серпня, 2025

  • 26°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 19 серпня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 26° Переважно ясно

Путін запропонував Трампу провести зустріч із Зеленським у Москві, — медіа

Володимир Путін на зустрічі з Дональдом Трампом. Ілюстративне фото: Evan Vucci/APВолодимир Путін на зустрічі з Дональдом Трампом. Ілюстративне фото: Evan Vucci/AP

Керівник Кремля Володимир Путін під час розмови із американським президентом Дональдом Трампом запропонував провести двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Москві.

Про це пише Agence France Presse, передає BMFTV.

Після зустрічі Трампа з Зеленським та європейськими лідерами глава Білого дому повідомив, що розпочав підготовку до можливого саміту між президентами України та Росії.

Крім того, міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс заявив, що країна надасть Путіну імунітет від арешту за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо він приїде на переговори із президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що  Путін погодився зустрітися із Зеленським.

