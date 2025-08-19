Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Рубіо заявив, що Путін погодився на зустріч із Зеленським

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Путін погодився на зустріч із Зеленським. Ілюстративне фото: X / Secretary Marco RubioДержавний секретар США Марко Рубіо заявив, що Путін погодився на зустріч із Зеленським. Ілюстративне фото: X / Secretary Marco Rubio

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що керівник Кремля Володимир Путін погодився зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він заявив в етері Fox News.

За його словами, президент США Дональд Трамп запропонував, аби лідери України та РФ зустрілися. Тож зараз, каже Рубіо, Вашингтон працює над тим, аби організувати для них таку зустріч.

— Якщо все мине добре, то, сподіваюся, наступна зустріч буде вже зустріччю президентів Путіна, Трампа і Зеленського, де ми розраховуємо фіналізувати угоду. Це обговорювалося сьогодні, як дійти до цієї точки. Але вже сам факт, що Путін каже: «Добре, я зустрінуся із Зеленським», — це велика справа, — підкреслив Марко Рубіо.

Держсекретар США також наголосив, що Трамп «ненавидить війну», адже вважає, що це марна трата грошей і життів, тому він «зробив пріоритетом досягнення миру».

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Дональд Трамп під час телефонної розмови з главою Росії Володимиром Путіним домовився про зустріч між лідерами України та РФ у найближчі два тижні.

Зустріч Зеленського з Трампом у Білому домі

18 серпня президент України Володимир Зеленський приїхав до Білого дому на перемовини з американським президентом Дональдом Трампом. До Вашингтона також прибули європейські лідери.

За їхніми підсумками Трамп і Зеленський назвали двосторонню зустріч «дуже хорошою». Після цього президент США провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та заявив, що розпочав підготовку до особистої зустрічі українського та російського лідерів.

Це відбулося через кілька днів після перемовин Трампа і Путіна на Алясці. Ту зустріч американський президент оцінив на «10 з 10» і повідомив, що поки утримається від додаткових санкцій чи інших «серйозних наслідків» для Росії, які раніше обіцяв.

Зеленський підтвердив підготовку до зустрічі з Путіним і Трампом
Зеленський передав Трампу гольф-клюшку від військового, у відповідь отримав ключі від Білого дому
В Україну повернули тіла тисячі загиблих
Читайте також:

новини

Імпорт обладнання збільшився, експорт олій впав: зовнішня торгівля Миколаївщини у цифрах

Світлана Іванченко
новини

«Інформація була на сайті», — у антикорупційному департаменті Миколаєва відповіли на критику щодо непублічності Плану доброчесності

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Документ зʼявився з-під ковдри», — громадська рада при мерії Миколаєва розкритикувала План доброчесності міськради

Аліса Мелік-Адамян
новини

На Одещині частіше затримують зарплати працівникам, ніж на Миколаївщині

Світлана Іванченко
новини

«Миколаївські парки» придбають техніку для прибирання тротуарів і доріг: це коштує майже ₴765 тис.

Аліса Мелік-Адамян
