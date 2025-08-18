Зеленський прибув до Вашингтона на зустріч із Трампом

Зеленський прибув до Вашингтона. Фото. president.gov.ua, для ілюстрації

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже перебуває у США, де зустрінеться з американським президентом Дональдом Трампом.

Він подякував за запрошення та наголосив, що головна мета України й партнерів — якнайшвидше завершити війну, але мир має бути міцним і тривалим.

Володимир Зеленський нагадав про попередні помилки, коли Україну змусили віддати Крим і частину Донбасу, а також про те, що гарантії безпеки 1994 року не захистили державу.

«Ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну. І мир має бути тривалим. Не так, як роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і Донбас, а Путін використав це як плацдарм для нового нападу», — заявив глава держави.

Реклама

Володимир Зеленський відзначив, що не треба було віддавати Крим тоді так само, як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків.

«Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала», — наголосив він.

Нагадаємо, що увечері п’ятниці, 15 серпня, в Анкориджі на Алясці пройшла зустріч президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна.

Президенти США та Росії під час зустрічі не досягли угоди про перемир’я в Україні, але, за словами Дональда Трампа, досягнути прогресу в цьому напрямку можна. Можливо, незабаром може відбутися наступний саміт і до нього міг би долучитись президент Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Вашингтон, щоб обговорити з президентом США Дональдом Трампом деталі завершення війни та подальші кроки щодо гарантування безпеки України.