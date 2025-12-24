«Дітей нудить щоранку»: у Миколаївській області учні їздять понад 20 км аварійною дорогою до школи

Школярі з Миколаївської області щодня долають 27 кілометрів аварійною дорогою, фото: МикВісті/Аліна Вісленко

У Миколаївської області діти щодня долають 27 кілометрів аварійною дорогою з села Андрієво-Зорине до Калинівки у Березанській громаді, щоб дістатися школи та садочка.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

За словами водія шкільного автобуса Федора Вісленка, цією дорогою щодня їздять діти від трьох років до садочка, а також учні з 1 по 11 клас.



— Дорога стає все більш непроїзною. Цією трасою щодня їздять діти від 3 років до садочка та учні з 1 по 11 клас до школи. Відстань у 27 кілометрів ми долаємо за годину. Такий стан дороги сильно впливає на здоров’я дітей: їх щоранку нудить під час поїздки, ми змушені зупинятися і чекати. Крім того, це негативно позначається на технічному стані автобуса. Я закликаю керівників Березанської ОТГ, депутатів та очільників районної адміністрації проїхати нашим маршрутом разом із дітьми та на власні очі побачити стан дороги. Потрібно терміново зробити висновки та вжити заходів для розв'язання цього питання, — розповів водій автобуса Федор Вісленко.

У коментарі «МикВісті» асистентка вчителя Аліна Рибченко розповіла, що шкільний автобус перевозить 26 дітей та 4 вчителів. За її словами, дорога до школи в Калинівці займає близько години, і дітей часто нудить, тому доводиться зупинятися по два-три рази.

— Дорога важка, займає близько години, а дітки ще маленькі. У кожному класі є діти, яких підвозимо. Двох дітей часто захитує, ми зупиняємося по два-три рази, чекаємо, щоб вони прийшли до тями.Ми не просимо робити капітальний ремонт, достатньо хоча б усунути проблемні ділянки дороги, які реально створюють загрозу для перевезення дітей. Багато людей у коментарях у TikTok чи Facebook пишуть, що в кожному селі є така дорога. Ми це розуміємо, так, дороги є, але не в кожному селі підвіз до школи становить 27 кілометрів. І не в кожному селі дітям доводиться їхати годину до школи, починаючи від садочка і до 11 класу. Школа знаходиться у Калинівці. Ми підвозимо 26 дітей — повний автобус, і разом із ними 4 вчителя, — розповіла нам Аліна Рибченко.

Крім того, вона розповіла, що останні уроки для дітей іноді скасовують, або ж заняття скорочують і проводять асинхронно.

— Директор йде назустріч: останній урок проходить асинхронно, дають домашні завдання або це фізкультура, тож ми змушені їхати раніше, щоб не приїжджати вночі. Якщо ж усі 7 уроків відбуваються за стандартним розкладом, ми приїжджаємо близько 16:40 — вже темно, адже зараз зимовий час. Директор намагається допомогти з уроками, щоб ми могли виїжджати трохи раніше. Коли заняття скорочені, проходять асинхронно або це фізкультура, то виїхати можна трохи раніше. Але загалом дорога дуже важка, — додала Аліна Рибченко.

Привіт! Я — Анна Гакман, авторка цього матеріалу. Дякую за увагу до наших текстів — це важливо для команди МикВісті. Ми регулярно публікуємо глибокі матеріали для тих, хто хоче розібратися в темі та дійти до суті. Маємо десятки прикладів, коли наша журналістика разом із читачами впливала на ситуацію і змінювала її. Долучайтеся до Клубу читачів МикВісті — підтримайте незалежну журналістику, яка має значення. Приєднатись до Клубу МикВісті

Мешканці Вознесенська скаржаться на перебої міського транспорту: що відомо

Нагадаємо, у Вознесенську вже кілька тижнів тривають проблеми в роботі міського транспорту: приватні перевізники не виводять автобуси на маршрути, а містян про це повідомляють лише постфактум.

Як відомо, 5 грудня у Вознесенську провели нараду через численні скарги мешканців на перебої в роботі міського транспорту. Зокрема, у зустрічі взяли участь заступник міського голови Олександр Мизгало та керуюча справами райдержадміністрації Олена Максютенко. Під час обговорення дійшли висновку, що головна проблема — дефіцит водіїв.

Проблеми з міськими перевезеннями, за словами місцевих жителів, почалися близько місяця-двох тому: автобуси часто не виходять на маршрути або змінюють напрямок руху.

Крім того, у Вознесенській міській раді оголосили вакансії для охочих працювати водіями. Редакція «МикВісті» намагалася уточнити деталі за номером, вказаним у повідомленні (095-125-22-36), але людина, яка відповіла на дзвінок, повідомила, що більше не працює за цим телефоном.