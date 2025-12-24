Зеленський: вступ до НАТО — вибір України та країн Альянсу

Зеленський відкинув ідею відмови України від НАТО. Фото: АР

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не приймає пункт про відмову від членства в НАТО, який був у попередній, 28-пунктній версії плану завершення війни. За його словами, рішення про вступ України до Альянсу залежить лише від держав-членів НАТО, а не від домовленостей із Росією.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами у вівторок, цитує «Інтерфакс-Україна».

Володимир Зеленський наголосив, що Україна не погоджується на вимогу відмовитися від курсу на НАТО, яка раніше фігурувала у плані. Він зазначив, що Київ має аргументи і чітку позицію з цього питання.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

— Це угода сторін: Америка, Україна, Європа і Росія. На нашу думку, це вибір членів НАТО — мати Україну або ні. І наш вибір зроблений, — сказав Володимир Зеленський.

Президент також пояснив, що можливі окремі переговори між НАТО і Росією щодо майбутніх безпекових питань не можуть визначати вибір України.

За його словами, навіть якщо такі розмови відбуватимуться, це будуть домовленості між іншими сторонами, а не рішення України, і саме це має принципове значення для майбутнього держави.