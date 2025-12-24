Зеленський: вступ до НАТО — вибір України та країн Альянсу
- Новини України
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
21:17, 24 грудня, 2025
-
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не приймає пункт про відмову від членства в НАТО, який був у попередній, 28-пунктній версії плану завершення війни. За його словами, рішення про вступ України до Альянсу залежить лише від держав-членів НАТО, а не від домовленостей із Росією.
Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами у вівторок, цитує «Інтерфакс-Україна».
Володимир Зеленський наголосив, що Україна не погоджується на вимогу відмовитися від курсу на НАТО, яка раніше фігурувала у плані. Він зазначив, що Київ має аргументи і чітку позицію з цього питання.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
— Це угода сторін: Америка, Україна, Європа і Росія. На нашу думку, це вибір членів НАТО — мати Україну або ні. І наш вибір зроблений, — сказав Володимир Зеленський.
Президент також пояснив, що можливі окремі переговори між НАТО і Росією щодо майбутніх безпекових питань не можуть визначати вибір України.
За його словами, навіть якщо такі розмови відбуватимуться, це будуть домовленості між іншими сторонами, а не рішення України, і саме це має принципове значення для майбутнього держави.
Про мирний план США
За даними Financial Times, документ передбачає низку обмежень для України: відмову від частини Донбасу, скорочення чисельності ЗСУ, обмеження озброєння та американської військової допомоги. План також містить положення про визнання російської мови другою державною та надання офіційного статусу Російській православній церкві.
Пізніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для припинення війни «обом сторонам» доведеться піти на «необхідні поступки». Медіа також повідомляли, що в одному з пунктів плану, нібито схваленого Дональдом Трампом, міститься пропозиція передати Росії повний контроль над Донбасом в обмін на орендну плату.
Письмовий варіант документа президенту Володимиру Зеленському передав міністр армії США Ден Дрісколл. Зеленський наголосив, що це лише бачення американської сторони, а не узгоджена угода, і окреслив так звані «червоні лінії» України.
Документ також передбачає інвестиційний пакет для відбудови України та повернення Росії до світової економіки. Речниця Білого дому Керолайн Лівітт зазначила, що за цим планом всі сторони« отримають більше, ніж повинні будуть віддати».
22 листопада президент США Дональд Трамп посилив тиск на президента України Володимира Зеленського, заявивши, що той може або погодитися на мирну пропозицію Білого дому до Дня подяки 27 листопада, або «продовжувати битися від усього свого маленького серця».
Згодом Володимир Зеленський зазначив, що перелік кроків у межах «мирного плану» став практичнішим — кількість пунктів скоротилася, «уже не 28», і чимало пропозицій України було враховано. Президент додав, що робота над фінальним документом триває.
Водночас народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко, заявив, що нинішній момент є «найгіршим за всю війну» для ведення переговорів. За його словами, наразі Україна перебуває у «програшній позиції».
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.