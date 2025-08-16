Зеленський поїде до Вашингтона для переговорів із Трампом щодо завершення війни

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні, 28 лютого 2025 року. Фото: REUTERS

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Вашингтон, щоб обговорити з президентом США Дональдом Трампом деталі завершення війни та подальші кроки щодо гарантування безпеки України.

Про це очільник держави повідомив за підсумками розмови з президентом США.

Раніше Володимир Зеленський провів тривалу розмову з Дональдом Трампом, спершу один на один, а потім за участі європейських лідерів. Загальна тривалість переговорів склала понад півтори години, близько години з них – безпосередньо з Трампом.

— Ми підтримуємо пропозицію президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна — Америка — Росія. Україна підкреслює: ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього, — написав президент України.

Під час розмови обговорювався тристоронній формат Україна – США – Росія, а також роль європейських партнерів у забезпеченні безпеки країни. Зеленський підкреслив, що ключові питання мають обговорюватися на рівні лідерів, а участь європейських країн важлива для надійного гарантування миру.

Президент також подякував усім міжнародним партнерам за підтримку та координацію позицій, наголосивши на готовності України максимально продуктивно працювати заради миру.

Речник Єврокомісії розповів «Суспільному», що в телефонній розмові взяли участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Польщі Кароль Навроцький, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генсек НАТО Марк Рютте, держсекретар США Марко Рубіо і спецпредставник США Стів Віткофф.

Нагадаємо, що президенти США та Росії під час зустрічі 15 серпня на Алясці не досягли угоди про перемир’я в Україні, але, за словами Дональда Трампа, досягнути прогресу в цьому напрямку можна. Можливо, незабаром може відбутися наступний саміт і до нього міг би долучитись президент Володимир Зеленський.