Експорт зерна та олії з України скорочується через удари по портах

Через атаки на порти Україна ризикує втратити значну частину експорту. Фото: Latifundist.com

Російські атаки на портову інфраструктуру України можуть призвести до суттєвого скорочення експорту та загального падіння торгівлі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Всеукраїнської аграрної ради.

В аграрній раді зазначають, що частина експортерів пшениці вже не змогла виконати контракти на поставки цього місяця. Станом на 22 грудня з передбаченого контрактами 1 мільйона тонн пшениці було експортовано лише 375 тисяч тонн.

Ситуація з кукурудзою також погіршується: з 2 мільйонів тонн, запланованих на грудень, відвантажили 1,5 мільйона тонн. Експорт соняшникової олії становив 275 тисяч тонн із контрактних 410 тисяч, а загальний показник за місяць, за оцінками, не перевищить 350 тисяч тонн.

У ВАР наголошують, що експорт продовольства вже постраждав через посилення російських атак на порти, навіть попри спроби перенаправити вантажі на залізницю. З 2023 року експорт здебільшого відновився, однак у грудні ситуація різко погіршилася через майже щоденні удари дронами та ракетами по портах Одеської області.

За оцінками аграріїв, щонайменше один із трьох ключових експортних портів або повністю не працює, або працює лише на 20% своєї потужності. Крім того, пошкоджені логістичні маршрути до дунайських портів, які раніше частково компенсували втрату доступу до морських гаваней.

В аграрній раді попереджають, що без повноцінної роботи морських і річкових портів експорт з України може суттєво скоротитися. Для порівняння, у грудні минулого року Україна експортувала 800 тисяч тонн пшениці, 2,6 мільйона тонн кукурудзи та 378 тисяч тонн соняшникової олії.

Також слід нагадати, що на Миколаївщині аграрії втратили значну частину врожаю через весняні заморозки та тривалу літню посуху. Найбільше постраждали соняшник і кукурудза — на окремих полях урожайність зменшилася в кілька разів порівняно з попередніми роками. Чверть втраченого через посуху та весняні морози урожаю на Миколаївщині припадає на Баштанський район — це понад 24 тисячі гектарів.