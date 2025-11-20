Чверть втраченого урожаю припадає на Баштанський район: аграрії чекають на понад ₴150 млн компенсацій

Чверть втраченого через посуху та весняні морози урожаю на Миколаївщині припадає на Баштанський район — це понад 24 тисячі гектарів.

Про це під час брифінгу повідомив начальник Баштанської районної військової адміністрації Владислав Дмитрів, пишуть «МикВісті».

Нагадаємо, що загалом у Миколаївській області постраждало понад 100 тисяч гектарів урожаю.

Реклама

За його словами, аграрний сектор району пережив один із найскладніших сезонів за останні роки. Попри розширення площ під зерновими, врожайність склала лише 18 центнерів з гектара.

— Під урожай 2025 року було засіяно 110 тисяч гектарів зернових культур. Через посушливий рік та весняні морози ми втратили 24 тисячі гектарів урожаю. До органів місцевого самоврядування за врятуванням загиблих посівів соняшника звернулося 508 господарств, — повідомив Владислав Дмитрів.

Він зазначив, що аграрії активно подають документи на державні програми підтримки, зокрема через Державний аграрний реєстр. Нині 877 малих аграріїв подали заявки та очікують на виплати на загальну суму 60 мільйонів гривень, що на 538 більше, ніж минулого року.

Окремо 201 господарство очікую на спеціальну бюджетну дотацію за утримання корів на суму 10 мільйонів гривень.

Найбільший обсяг компенсацій очікується за програмою субсидій за оброблені угіддя. Від Баштанського району погоджено 442 заяви на 153 мільйони гривень — ці кошти повинні компенсувати втрати посівів.

Посадовець додає, що попри складний сезон, аграрії готуються до наступного року. Під урожай 2026-го засіяно 87% від запланованих площ. За словами Владислава Дмитріва, господарства переходять на більш стійкі до посухи зернові культури, адже технічні та олійні культури на півдні дедалі частіше не дають прогнозованого результату.

Нагадаємо, у жовтні начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що через війну, посуху та нестачу фінансування нинішній рік став для аграріїв регіону складнішим навіть за 2023 рік.