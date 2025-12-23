 Одеський агротрейдер відшкодував ₴14,5 млн податків за незаконний експорт сої

Незаконно збували сою: Одеський агротрейдер відшкодував до бюджету понад ₴14,5 млн несплачених податків

Одеський агротрейдер відшкодував 14,5 мільйонів гривень податків за незаконний експорт сої. Фото: БЕБ

В Одеській області агротрейдер, який намагався незаконно експортувати сою, після розслідування був змушений відшкодувати до державного бюджету понад 14,5 мільйонів гривень несплачених податків.

Про це повідомили в пресслужбі Бюро економічної безпеки України.

За даними слідства, фігуранти справи використовували підроблені документи про походження аграрної продукції, таким чином намагаючись вивезти до Туреччини та Румунії близько 7,5 тисяч тонн соєвих бобів.

У БЕБ заявляють, що експорт продукції підозрювані планували здійснити за допомогою фіктивних підприємств та ФОПів.

Таким чином підприємство ухилилося від сплати податків на суму понад 14,5 мільйонів гривень.

Одеський агротрейдер відшкодував 14,5 мільйонів гривень податків за незаконний експорт сої. Фото: БЕБОдеський агротрейдер відшкодував 14,5 мільйонів гривень податків за незаконний експорт сої. Фото: БЕБ

Під час обшуків в Одеському порту та на зернових терміналах у Чернівецькій області детективи БЕБ також вилучили понад 6 тисяч тонн соєвих бобів, завантажених на судно, а також 1,6 тисяч тонн сої у 32 залізничних вагонах. Загальна вартість вилученої продукції перевищує 103 мільйонів гривень.

Наразі підприємство добровільно відшкодувало несплачені податки, кошти вже надійшли до бюджету. Проте досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до оборудки.

Нагадаємо, раніше в Україні запустили бот, через який можна анонімно поскаржитися на продаж техніки без чека.

У стравах, які готували для школярів Миколаєва, виявили кишкову паличку, — прокуратура

Каша з-під перфоратора: фігурантам скандалу з харчування в школах Миколаєва дали підозри

Справа Невінчанного: прокурор вкотре прийшов на засідання з помилками у клопотанні, а у судді сталась істерика

