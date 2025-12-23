Незаконно збували сою: Одеський агротрейдер відшкодував до бюджету понад ₴14,5 млн несплачених податків

Одеський агротрейдер відшкодував 14,5 мільйонів гривень податків за незаконний експорт сої. Фото: БЕБ

В Одеській області агротрейдер, який намагався незаконно експортувати сою, після розслідування був змушений відшкодувати до державного бюджету понад 14,5 мільйонів гривень несплачених податків.

Про це повідомили в пресслужбі Бюро економічної безпеки України.

За даними слідства, фігуранти справи використовували підроблені документи про походження аграрної продукції, таким чином намагаючись вивезти до Туреччини та Румунії близько 7,5 тисяч тонн соєвих бобів.

У БЕБ заявляють, що експорт продукції підозрювані планували здійснити за допомогою фіктивних підприємств та ФОПів.

Таким чином підприємство ухилилося від сплати податків на суму понад 14,5 мільйонів гривень.

Під час обшуків в Одеському порту та на зернових терміналах у Чернівецькій області детективи БЕБ також вилучили понад 6 тисяч тонн соєвих бобів, завантажених на судно, а також 1,6 тисяч тонн сої у 32 залізничних вагонах. Загальна вартість вилученої продукції перевищує 103 мільйонів гривень.

Наразі підприємство добровільно відшкодувало несплачені податки, кошти вже надійшли до бюджету. Проте досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до оборудки.

