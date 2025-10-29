В Україні запустили бот, через який можна анонімно поскаржитися на продаж техніки без чека. Ілюстративне фото: Freepik

В Україні у месенджері Telegram запустили бот StopShadowBot. Відтепер люди можуть анонімно повідомити про продаж товарів без чека або з нефіскальним чеком.

Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.

Там розповіли, що у StopShadowBot можна надіслати фото, опис порушення та локацію точки продажу для швидкого реагування.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

«Після отримання відповідної інформації фахівці БЕБ зможуть оперативно її проаналізувати та вжити заходів зі встановлення фактів ухилення від сплати податків та сірого імпорту ґаджетів», — йдеться в повідомленні.

Сервіс вже працює і доступний за посиланням.

За словами директора відомства Олександра Цивінського, ця ініціатива стане протидією сірому імпорту.

— Рівні правила для всіх — основа чесного ринку. І ми не можемо допустити, щоб тіньові схеми визначали умови ринку, були конкурентною перевагою в бізнесі. Тому рішуче протидіємо сірому імпорту та ухиленню від сплати податків. Адже це — питання не лише справедливості, а й національної економічної безпеки, — запевнив Олександр Цивінський.

Нагадаємо, раніше затримали заступника керівника територіального управління БЕБ в Одеській області, якого підозрюють у веденні бізнесу на тимчасово окупованій території.