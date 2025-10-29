  • середа

В Україні запустили бот, через який можна анонімно поскаржитися на продаж техніки без чека

В Україні у месенджері Telegram запустили бот StopShadowBot. Відтепер люди можуть анонімно повідомити про продаж товарів без чека або з нефіскальним чеком.

Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.

Там розповіли, що у StopShadowBot можна надіслати фото, опис порушення та локацію точки продажу для швидкого реагування.

«Після отримання відповідної інформації фахівці БЕБ зможуть оперативно її проаналізувати та вжити заходів зі встановлення фактів ухилення від сплати податків та сірого імпорту ґаджетів», — йдеться в повідомленні.

Сервіс вже працює і доступний за посиланням.

За словами директора відомства Олександра Цивінського, ця ініціатива стане протидією сірому імпорту.

— Рівні правила для всіх — основа чесного ринку. І ми не можемо допустити, щоб тіньові схеми визначали умови ринку, були конкурентною перевагою в бізнесі. Тому рішуче протидіємо сірому імпорту та ухиленню від сплати податків. Адже це — питання не лише справедливості, а й національної економічної безпеки, — запевнив Олександр Цивінський.

