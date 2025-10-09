В Одесі СБУ затримала посадовця БЕБ за підозрою у веденні бізнесу на окупованій Луганщині, що фінансував армію РФ

Кадри зі затримання. Фото: СБУ

Служба безпеки України за підтримки внутрішньої безпеки Бюро економічної безпеки затримала заступника керівника територіального управління БЕБ в Одеській області, якого підозрюють у веденні бізнесу на тимчасово окупованій території.

За даними пресцентра СБУ, посадовець нібито є співзасновником луганського підприємства, що працює у сфері нерухомості. Компанія, зареєстрована у 2023 році за законодавством Росії та сплачує податки до бюджету країни-агресора. Правоохоронці заявляють, що , заступника керівника територіального управління БЕБ володіє 50% статутного капіталу цього підприємства.

Слідство також повідомило, що фірма здає в оренду приміщення комерційним структурам та громадським організаціям у Луганську, які, за попередніми даними, здійснюють фінансову підтримку російської армії. Крім того, підприємство наче б то поширює оголошення про збір коштів на потреби окупаційних угруповань на своєму сайті та в соціальних мережах.

Разом із посадовцем правоохоронці затримали ще одного чоловіка, який володіє рештою 50% статутного капіталу компанії.

Наразі слідчі СБУ готують повідомлення про підозру обом чоловікам за статтею 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Після цього суд обиратиме запобіжний захід.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

