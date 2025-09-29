  • понеділок

Клуб

СБУ затримала миколаївського бізнесмена, якого підозрюють у спробі продати до РФ корабельну артилерію ЗСУ

СБУ затримала миколаївського бізнесмена, якого підозрюють у спробі продати до РФ корабельну артилерію ЗСУ. Фото: СБУСБУ затримала миколаївського бізнесмена, якого підозрюють у спробі продати до РФ корабельну артилерію ЗСУ. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють у спробі вивезення до РФ комплектуючих до корабельних артилерійських установок, що належать Силам оборони України.

За даними слідства, підозрюваний — підприємець із Миколаєва, намагався незаконно продати артилерійські системи різних типів, зокрема шестиствольні автомати АО-18 та універсальні установки АК-176М. Орієнтовна вартість озброєння становить близько 1,5 мільйона доларів.

Такі системи використовуються на бойових кораблях для ураження швидкісних цілей на малих дистанціях, зокрема дронів і крилатих ракет.

СБУ затримала миколаївського бізнесмена, якого підозрюють у спробі продати до РФ корабельну артилерію ЗСУ. Фото: СБУСБУ затримала миколаївського бізнесмена, якого підозрюють у спробі продати до РФ корабельну артилерію ЗСУ. Фото: СБУ
СБУ затримала миколаївського бізнесмена, якого підозрюють у спробі продати до РФ корабельну артилерію ЗСУ. Фото: СБУСБУ затримала миколаївського бізнесмена, якого підозрюють у спробі продати до РФ корабельну артилерію ЗСУ. Фото: СБУ

Щоб приховати походження зброї, чоловік помістив її у контейнери, замасковані під бойлери для підігріву води. Планувалося, що вантаж буде спочатку вивезено до підприємств у країнах ЄС та Південно-Східної Азії, а звідти — до Росії. Для цього підозрюваний уклав фіктивні договори з підконтрольними іноземними компаніями.

СБУ затримала чоловіка на етапі підготовки до вивезення озброєння. Під час обшуків правоохоронці вилучили: корабельні артилерійські установки у спеціальних контейнерах; додаткові комплектуючі до військових катерів; фіктивні угоди з іноземними підприємствами. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Вилучене озброєння передали Силам оборони України, а підозрюваному оголосили про підозру за готування до контрабанди зброї. 

Наразі Центральний районний суд Миколаєва обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у три мільйони гривень. Він перебуває під вартою і може отримати до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

СБУ затримала миколаївського бізнесмена, якого підозрюють у спробі продати до РФ корабельну артилерію ЗСУ. Фото: СБУСБУ затримала миколаївського бізнесмена, якого підозрюють у спробі продати до РФ корабельну артилерію ЗСУ. Фото: СБУ
СБУ затримала миколаївського бізнесмена, якого підозрюють у спробі продати до РФ корабельну артилерію ЗСУ. Фото: СБУСБУ затримала миколаївського бізнесмена, якого підозрюють у спробі продати до РФ корабельну артилерію ЗСУ. Фото: СБУ

Раніше повідомлялось, що в Одесі судитимуть чоловіка, який зареєстрував фіктивну компанію для прикриття контрабанди.

