  • субота

    28 червня, 2025

  • 19.7°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 28 червня , 2025 субота

  • Миколаїв • 19.7° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі судитимуть чоловіка, який зареєстрував фіктивну компанію для прикриття контрабанди

В Одесі судитимуть чоловіка, який зареєстрував фіктивну компанію, що використовувалась для прикриття контрабанди. Фото: БЕБВ Одесі судитимуть чоловіка, який зареєстрував фіктивну компанію, що використовувалась для прикриття контрабанди. Фото: БЕБ

В Одесі до суду скерували справу щодо громадянина Росії, якого звинувачують у фіктивній реєстрації підприємства, що використовувалося для прикриття контрабанди.

Про це повідомило Бюро економічної безпеки України.

За даними слідства, чоловік подав до державного реєстратора документи з неправдивими даними та зареєстрував компанію, яка нібито займалась виробництвом морозива. Насправді ж реквізити цієї фірми використовували для незаконного переміщення підакцизних товарів, зокрема сигарет і алкоголю, під виглядом експорту морозива та деревини.

Обвинувачений не виконував жодних обов’язків у компанії, а за формальну реєстрацію отримав п’ять тисяч гривень. Всі документи складалися й підписувалися іншими особами, справу яких також передано до суду.

Чоловіку інкримінують правопорушення за частиною 2 статті 205-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф або до п’яти років позбавлення волі з можливістю обмеження права обіймати певні посади.

Нагадаємо, в Одеській області викрили мережу гральних закладів, які працювали без ліцензії в різних районах міста.

Останні новини про: Одеса

В Одесі тіло однорічного хлопчика знайшли в морозилці: перед судом постануть мати та її співмешканець
В Одесі підозрюють чоловіка у спробі підкупу інженера оборонного підприємства заради секретних даних ЗСУ
В Одесі відновлюють багатоповерхівку, пошкоджену під час російської атаки
Реклама

Читайте також:

новини

Зеленський нагородив до Дня Конституції ректора НУК Трушлякова та агронома-депутата Садрідінова

Даріна Мельничук
новини

Українська інтелігенція підтримала Креміня і закликала не послаблювати інституцію мовного омбудсмена

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві збудують дитячий будинок сімейного типу за кошти фонду Зеленської

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві встановлять нові зупинки на Великій Морській за ₴866 тис.

Аліна Квітко
новини

У Лиманах під Миколаєвом за ₴1,4 млн відновлять сільраду, зруйновану обстрілом у 2022 році

Аліна Квітко

Останні новини про: Одеса

В Одесі відновлюють багатоповерхівку, пошкоджену під час російської атаки
В Одесі підозрюють чоловіка у спробі підкупу інженера оборонного підприємства заради секретних даних ЗСУ
В Одесі тіло однорічного хлопчика знайшли в морозилці: перед судом постануть мати та її співмешканець

Облтеплоенерго відзвітувало, що підготувало до зими уже 33 котельні в Миколаєві

У Первомайську до весни 2026 планують побудувати нові очисні по проєкту NEFCO та ЄС

1 година тому

«Наше щоденне нагадування». Що буде далі зі зруйнованою будівлею ОВА у Миколаєві?

Головне сьогодні