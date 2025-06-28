В Одесі судитимуть чоловіка, який зареєстрував фіктивну компанію для прикриття контрабанди

В Одесі судитимуть чоловіка, який зареєстрував фіктивну компанію, що використовувалась для прикриття контрабанди. Фото: БЕБ

В Одесі до суду скерували справу щодо громадянина Росії, якого звинувачують у фіктивній реєстрації підприємства, що використовувалося для прикриття контрабанди.

Про це повідомило Бюро економічної безпеки України.

За даними слідства, чоловік подав до державного реєстратора документи з неправдивими даними та зареєстрував компанію, яка нібито займалась виробництвом морозива. Насправді ж реквізити цієї фірми використовували для незаконного переміщення підакцизних товарів, зокрема сигарет і алкоголю, під виглядом експорту морозива та деревини.

Обвинувачений не виконував жодних обов’язків у компанії, а за формальну реєстрацію отримав п’ять тисяч гривень. Всі документи складалися й підписувалися іншими особами, справу яких також передано до суду.

Чоловіку інкримінують правопорушення за частиною 2 статті 205-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф або до п’яти років позбавлення волі з можливістю обмеження права обіймати певні посади.

Нагадаємо, в Одеській області викрили мережу гральних закладів, які працювали без ліцензії в різних районах міста.