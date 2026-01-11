У Кадирова відмовили нирки, у Чечні шукають наступника, — медіа
21:22, 11 січня, 2026
Глава Чеченської Республіки Російської Федерації Рамзан Кадиров перебуває у власній лікарні через серйозні проблеми зі здоров’ям. До нього з’їхалися члени сімейного клану, зокрема й з інших країн.
Про це пише «Укрінформ» з посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
За даними ГУР, у Рамзана Кадирова відмовили нирки, він проходить процедуру діалізу. Лікарі не дають жодних прогнозів щодо його стану.
Водночас, за інформацією співрозмовника агентства, у Чечні активізувався процес визначення нового ватажка регіону.
Серед найбільш імовірних кандидатів, прийнятних для Кремля, називають главу уряду Чечні Магомеда Даудова, командира підрозділу «Ахмат» Апті Алаудінова та старшого сина Рамзана Кадирова — Ахмата.
Раніше, ще у 2023 році в мережі ширилися чутки про хворобу лідера Чечні. Водночас в РФ не коментували самопочуття Рамзана Кадирова. Там зазначили, що «Кремль не дає довідок про стан здоров'я».
