«Гірше, ніж у 2023 році»,— Кім про стан аграрного сектору на Миколаївщині

2025 рік став для аграріїв Миколаївщини складнішим навіть за 2023. Фото: "МикВісті"

Через війну, посуху та нестачу фінансування нинішній рік став для аграріїв Миколаївщини складнішим навіть за 2023 рік.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телеканалу «Ми — Україна».

Він наголосив, що у регіоні наразі зберігається чимало проблем, пов’язаних із підтримкою агробізнесу.

— Хочу сказати, якщо давати загальну картину, то зараз ситуація у нас гірше, ніж у 2023 році. 2022-2023 роки все розміновували, ніхто нічого не розумів, і всі очікували, що на стандартні процеси вийдуть в 2025 році. Проте (у 2025 році — ред.) була дуже сильна спека, засуха і погоріло 35% врожаю. Це дуже сильно вдарило по нашим аграріям, тому що зараз така ж ситуація, як і в 2023 році, проте і грошей вже немає, і ентузіазму мало, — зазначив Віталій Кім.

Очільник Миколаївської ОВА також зауважив, що покращити ситуацію наразі можливо лише за умови перегляду державних програм підтримки аграріїв. Зокрема йдеться про адаптацію їх до специфіки роботи прифронтових регіонів.

— На мою думку програми підтримки потрібно розширювати так, щоб вони могли працювати у прифронтових регіонах. Нам найважче. Умови, доступ до грошей, до програм у нас важче. Над цим ми працюємо. Виключно держава зможе допомогти нашим аграріям, — підсумував він.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що в Україні очікують найнижчий врожай соняшнику за десять років.