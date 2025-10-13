  • понеділок

В Україні очікують найнижчий врожай соняшнику за десять років: олія може подорожчати

Через посуху в Україні знизили прогноз урожаю соняшнику. Архівне фото: МикВістіЧерез посуху в Україні знизили прогноз урожаю соняшнику. Архівне фото: МикВісті

Цього року в Україні очікують урожай соняшнику на рівні 11,4 мільйона тонн, що менше, ніж попередній прогноз у 12 мільйонів тонн. Оцінку знизили через меншу врожайність у основних регіонах-виробниках та затримку зі збиранням через погану погоду. У результаті врожай 2025 року може стати найнижчим за останні десять років.

Про це повідомляє компанія ASAP Agri.

Згідно з офіційними даними станом на 2 жовтня 2025 року, аграрії зібрали 59% площ, або близько 3,02 млн га, намолотивши 5,54 млн тонн насіння соняшнику. Середня врожайність становить 1,83 т/га, що суттєво нижче потенційних показників.

«Основні виробничі регіони — Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Харківська області — постраждали від тривалої літньої посухи. Урожайність там коливається в межах 0,5–1,6 т/га. У центральних і північних областях — Вінницькій, Полтавській, Черкаській та Чернігівській — показники вищі, однак дощі наприкінці вересня та у жовтні можуть спричинити подальші затримки зі збиранням і часткові втрати врожаю», — зазначила CEO ASAP Agri Христина Серебрякова.

Компанія також переглянула оцінку врожаю соняшнику 2024 року — з 12,9 млн тонн до 12,4 млн тонн, переважно через корекцію посівних площ.

Для порівняння, за оцінками USDA, показники становлять 13 млн тонн для сезону 2024/25 і 12,7 млн тонн для 2025/26, що може свідчити про можливе подальше зниження прогнозів у майбутніх звітах WASDE.

Нагадаємо, станом на 7 жовтня аграрії України засіяли 3,55 мільйона гектарів озимих культур — це майже половина від прогнозованих площ. Роботи тривають у всіх областях країни.

