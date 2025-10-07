Миколаївщина серед лідерів осінньої посівної кампанії в Україні. Фото: «МикВісті»

Станом на 7 жовтня аграрії України засіяли 3,55 мільйона гектарів озимих культур — це майже половина від прогнозованих площ. Роботи тривають у всіх областях країни.

За даними Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, серед лідерів за темпами сівби озимих зернових — Кіровоградська, Миколаївська та Полтавська області.

Загалом в Україні вже засіяли:

озимої пшениці — 2,35 мільйона гектарів;

озимого ячменю — 179,2 тисяч гектарів;

озимого жита — 45,7 тисяч гектарів.

Крім того, Миколаївщина входить до трійки областей із найбільшими посівами озимого ріпаку — разом із Вінницькою та Хмельницькою. Загалом цією культурою вже засіяли 985,3 тисяч гектарів, а в 13 областях сівбу ріпаку повністю завершили.

Слід зазначити, що Миколаївщина також увійшла до лідерів серед регіонів із найбільшою кількістю підприємств, що працюють у сільському господарстві. Станом на кінець червня цього року в області зареєстровані майже 6,8 тисячі агрокомпаній.