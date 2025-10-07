  • вівторок

    7 жовтня, 2025

  • 17°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 7 жовтня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 17° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївщина серед лідерів осінньої посівної кампанії в Україні

Миколаївщина серед лідерів осінньої посівної кампанії в Україні. Фото: «МикВісті»Миколаївщина серед лідерів осінньої посівної кампанії в Україні. Фото: «МикВісті»

Станом на 7 жовтня аграрії України засіяли 3,55 мільйона гектарів озимих культур — це майже половина від прогнозованих площ. Роботи тривають у всіх областях країни.

За даними Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, серед лідерів за темпами сівби озимих зернових — Кіровоградська, Миколаївська та Полтавська області.

Загалом в Україні вже засіяли:

  • озимої пшениці — 2,35 мільйона гектарів;
  • озимого ячменю — 179,2 тисяч гектарів;
  • озимого жита — 45,7 тисяч гектарів.

Крім того, Миколаївщина входить до трійки областей із найбільшими посівами озимого ріпаку — разом із Вінницькою та Хмельницькою. Загалом цією культурою вже засіяли 985,3 тисяч гектарів, а в 13 областях сівбу ріпаку повністю завершили.

Слід зазначити, що Миколаївщина також увійшла до лідерів серед регіонів із найбільшою кількістю підприємств, що працюють у сільському господарстві. Станом на кінець червня цього року в області зареєстровані майже 6,8 тисячі агрокомпаній.

Останні новини про: Миколаївщина

Миколаївські спортсмени здобули бронзу на молодіжному чемпіонаті світу з самбо в Індонезії
Змовились на тендері: на Миколаївщині дві компанії оштрафували на понад ₴3 млн
У Миколаєві та області попередили про штормовий вітер
Реклама

Читайте також:

новини

«Діти ригають», — Кім заявив, що у громадах Миколаївщині хочуть відремонтувати дороги, де їздять шкільні автобуси

Даріна Мельничук
новини

Кім: В цілях економії опалювальний сезон у Миколаєві розпочнуть пізніше

Аліса Мелік-Адамян
новини

Новий водогін для Миколаєва вже запустили, але воду з нього «пити не можна» — під новий рік обіцяють додаткові очисні

Юлія Бойченко
новини

«Політичні ігри не на часі», — Кім заявив, що у Миколаєві не збираються вводити міську військову адміністрацію

Аліна Квітко
новини

«Розпочали прекваліфікаційний етап тендеру», — в ЄІБ пояснили, на якому етапі зараз питання будівництва нових водоочисних для Миколаєва

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

У Миколаєві та області попередили про штормовий вітер
Змовились на тендері: на Миколаївщині дві компанії оштрафували на понад ₴3 млн
Миколаївські спортсмени здобули бронзу на молодіжному чемпіонаті світу з самбо в Індонезії

Опалювальний сезон у Миколаєві хочуть розпочати пізніше — Кім каже, що це необхідно в цілях економії

Новий водогін для Миколаєва вже запустили, але воду з нього «пити не можна» — під новий рік обіцяють додаткові очисні

2 години тому

«Політичні ігри не на часі», — Кім заявив, що у Миколаєві не збираються вводити міську військову адміністрацію

Головне сьогодні