Миколаївщина посіла друге місце в Україні за кількістю агрокомпаній

Миколаївщина увійшла до лідерів серед регіонів із найбільшою кількістю підприємств, що працюють у сільському господарстві. Станом на кінець червня цього року в області зареєстровані майже 6,8 тисячі агрокомпаній.

Про це свідчать дослідження YouControl.Market, пишуть «МикВісті».

Інфографіка: YouControl.MarketІнфографіка: YouControl.Market

Загалом в Україні налічується майже 83 тисячі сільськогосподарських компаній. Лідером за кількістю агробізнесу є Київ — 11,8 тисячі підприємств (14,3% від загальної кількості). На третьому місці Одещина (5,8 тисячі), далі — Дніпропетровська область (5,6 тисячі). П’ятірку лідерів замикає Київщина (понад 5 тисячі).

До топ-10 також увійшли Харківська, Кіровоградська, Львівська, Запорізька та Вінницька області, де зареєстровано від 3 до 4,2 тисячі агрокомпаній. Найменше агробізнесу зосереджено на Закарпатті (942 компанії) та в Чернівецькій області (974 компанії).

Інфографіка: YouControl.MarketІнфографіка: YouControl.Market

Окрім юридичних осіб, в Україні активно працюють і фермери-ФОП. Загалом їх понад 116 тисяч, з яких найбільше у Вінницькій області (9,5 тисяч), на Дніпропетровщині (9,2 тисяч) та Харківщині (6,8 тисячі). В Одеській області працюють майже 6,6 тисячі таких підприємців, у Запорізькій — 6,4 тисячі, а на Миколаївщині — понад 4,7 тисячі.

Крім того, у першому півріччі цього року десять найбільших агрокомпаній заробили понад 118 мільярдів гривень. До топ-10 юридичних осіб агробізнесу України входять насамперед експортери зерна та олійних культур, а також виробники м’яса птиці.

«Попри виклики воєнного часу, аграрний сектор України демонструє витривалість і гнучкість. Це вселяє обережний оптимізм: навіть наразі, у надзвичайно складних умовах, агросектор залишається одним із драйверів економіки», — зазначають експерти.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині середня ціна оренди агроземель одна із найнижчих, в середньому лише 7,8 тисячі гривень за гектар. 

